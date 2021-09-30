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Grip miyiz Korona mı? Nasıl ayırt edilir, farkları neler, ne yapmalı?

#Grip#Koronavirüs#Aşı
Grip miyiz Korona mı Nasıl ayırt edilir, farkları neler, ne yapmalı

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle grip vakaları geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. İki hastalığın belirtileri çok benzediği için de vatandaşta “grip mi yoksa COVID-19 mu” olduğu konusunda kafa karışıklığı başladı. “COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir” diye uzmanlara sorduk. İşte yanıtlar:

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KOKU VE TAT KAYBI VARSA...

Doç. Dr. Nevin İnce: Grip çoğunlukla sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen solunum yolu sekresyonları ile bulaşan viral bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığının belirtileri, virüs vücuda girdikten sonra yaklaşık iki-üç gün içinde aniden ortaya çıkar. Grip olan kişide ateş, üşüme-titreme, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler görülebilir. Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, nefes darlığı ile birlikte tat ve koku kaybı varsa COVID olabilir. Bu durumda PCR testi önerilir. COVID-19 aşısı grip hastalığına karşı koruyuculuk sağlamadığı için, riskli grupta bulunan hastaların grip aşısını da yaptırmaları önerimiz.

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GRİP KIŞIN, COVID HER MEVSİM OLUR

Prof. Dr. İftihar Köksal: COVID-19’un mevsim tercihi yapmadığını görüyoruz. Oysa influenza, mevsimsel griptir. Kış mevsiminde salgınlara neden olur. COVID-19 ve grip virüsü birbirinden farklıdır. Ama ortak özellikleri vardır. İkisi de solunum yollarını tercih eder. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik gibi sistemik belirtilerin yanı sıra şiddetli boğaz ağrısı, boğazda yanma, kuru öksürük gibi belirtilere neden olur. Ama artık bu iki hastalığı birbirinden ayırmak kolay olmayacak. O nedenle grip misiniz, COVID-19 musunuz, anlaşılması için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Grip aşısı ve COVID aşısı birbirinden bağımsız aşılardır. Her iki aşının da ayrı ayrı yapılması gerekir. Bu aşılar aynı gün yapılabildiği gibi farklı günlerde de yapılabilir.

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HER DURUMDA PCR TESTİ ŞART

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Ben kendimden örnek vereyim. Eşimle birlikte ağır bir grip geçirdik. Bu belirtiler başlar başlamaz, kendimizi karantinaya aldık. 3-4 gün sonra PCR testi yaptırdım. COVID değil, grip olduğum ortaya çıktı. Bundan önceki senelerde çok hafif atlatılan gripler bile huy değiştirdi. Artık ağır seyrediyor. Grip belirtileri oluştuğu an insanlardan kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Çünkü COVID de olabilir. Bu nedenle PCR bakmakta fayda var. Geçen sene hiç grip olmadım. Bu durum bana gösterdi ki ben COVID ile ilgili tedbirleri bir yerde gevşetmişim. Yüzde yüz uymuş olsaydım, teorik olarak grip olmamam gerekiyordu. Bu da bana bir uyarıydı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkı uymamız şart.

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MASKE VE MESAFE AZALINCA

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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan: Grip olan vatandaş sayısı yüzde 40 oranında arttı. Maske kullanımı azaldığı, mesafe ve hijyene gereken önem verilmediği için oldu bu artış. Grip aşısını 65 yaş üstü ve risk grubundakilerin daha erken olması lazım. Bakanlığın tanımlamaları bir an önce yapmasını bekliyoruz.

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#Grip#Koronavirüs#Aşı