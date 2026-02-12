Grip hafıza sorunlarına yol açabilir

Haberin Devamı

Grip, toplumda genellikle birkaç gün süren ateş, halsizlik ve öksürükle sınırlı bir hastalık olarak görülüyor. Ancak son yıllarda yayımlanan bilimsel çalışmalar, influenza virüsünün beyin üzerinde de etkiler bırakabileceğine işaret ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Tolga Dündar, grip sonrası gelişebilen beyin inflamasyonu riskine dikkat çekti. Dündar’a göre, enfeksiyonun etkileri yalnızca akciğerlerle sınırlı kalmayabiliyor.

“BEYİN GEÇİRDİĞİMİZ HASTALIKLARI UNUTMUYOR”

Prof. Dr. Dündar, beynin yalnızca genetik faktörlerle değil yaşam boyunca geçirilen enfeksiyonlarla da şekillendiğini belirtti. Beyindeki mikroglia adı verilen savunma hücrelerinin normalde koruyucu rol üstlendiğini, ancak aşırı veya yanlış bir bağışıklık yanıtında sinir hücrelerine zarar verebileceğini söyledi. “Bazı enfeksiyonlar beyinde hücresel düzeyde kalıcı izler bırakabilir” diyen Dündar, özellikle sistemik inflamasyonun sinir sistemi üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

AKCİĞERDE BAŞLAYAN ENFEKSİYON BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Grip virüsü akciğerlere yerleştiğinde bağışıklık sistemi güçlü bir savunma yanıtı başlatıyor. Bu süreçte salgılanan sitokin adı verilen kimyasalların, kan-beyin bariyerini aşarak sinir sistemini etkileyebildiği belirtiliyor.

Prof. Dr. Dündar, “Virüs doğrudan beyne ulaşmasa bile oluşan sistemik inflamasyon mikrogliaları aktive edebilir. Bu da beynin özellikle hipokampüs gibi hafızayla ilişkili bölgelerinde nöroinflamasyona zemin hazırlayabilir” dedi.

Uzmanlara göre bu süreç, enfeksiyon geçtikten sonra da bir süre devam edebiliyor. Klinik olarak bazı kişilerde “bilişsel yavaşlama” ya da halk arasında “sisli beyin” olarak tanımlanan tablo görülebiliyor.

“HER VİRÜS AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR”

Dündar, her viral enfeksiyonun beyin üzerinde aynı riski taşımadığını da belirtti. Sıradan soğuk algınlığına neden olan rhinovirüslerin genellikle lokal kaldığını ve beyin üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu söyledi. Buna karşılık Influenza A ve SARS-CoV-2 gibi virüslerin daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturarak bazı beyin bölgelerinde uzun süreli değişikliklere yol açabileceğine dair bulgular bulunduğunu ifade etti.

“ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR RİSK ALTINDA OLABİLİR”

Çocukların beyin gelişiminin devam etmesi, yaşlı bireylerde ise bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle bu grupların daha hassas olabileceği belirtiliyor. Dündar, yaşlılarda enfeksiyon sonrası gelişen nöroinflamasyonun bazı nörodejeneratif süreçlerle ilişkili olabileceğine dair çalışmalar bulunduğunu söyledi.

“GRİP AŞISI SADECE AKCİĞERİ DEĞİL BEYNİ DE KORUYABİLİR”

Grip aşısının önemine de değinen Prof. Dr. Dündar, aşının yalnızca hastalığın şiddetini azaltmakla kalmayıp, kontrolsüz bağışıklık yanıtını da sınırlayabileceğini ifade etti. Uzmanlara göre aşılamanın, enfeksiyon sonrası gelişebilecek bazı nörolojik komplikasyon risklerini azaltabileceğine dair bilimsel veriler bulunuyor.