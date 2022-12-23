Grip güçlenerek geri döndü

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Pandemi döneminde maske ve mesafe gibi önlemlerle neredeyse hiç görülmeyen grip vakaları yeniden hayatımıza girdi. Üstelik virüsler eskisinden daha da güçlendi. Kendisi de doktor olan ve kızının grip sonrası yaşadıklarını anlatan nöroloji uzmanı Sevda Sarıkaya’nın, çocuğunun 2 aydır iyileşemediğiyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

TUTULUM YAPABİLİR

İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayper Somer, enfeksiyonlar sonrası nadiren de olsa bu durumun görülebildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Vagus sinirinin etkilenmesi sonrası ortaya çıkan bir tablo. Virüslerin hepsi vücudun çeşitli yerlerinde tutulum yapabilir. Virüsleri, bakterilerden ayıran en büyük özellik budur. Tutulum yaptığı organa göre de hastalıklara neden olur ve bu tutulum genellikle geriye döner. Örneğin kalbi tutarak miyokardite neden olabilir. Ancak solunum kaslarına yerleşirse solunum yetmezliği nedeniyle hasta hayatını kaybedebilir.

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Çocuk HASTALAR ARTTI

Beyne yerleşirse de geriye dönüşmeyen hasarlar verebilir veya ölüme kadar götürebilir. Bunlar çok nadir görülen tablolardır. Ailelerin panik yapmasına gerek yok ancak ilerlemeden tedaviye başlamak önemli. Enfeksiyonların görülme sıklığının artmasıyla bu tip vakaların sayısı da artıyor. Klinik gözlemlerimize göre şu anda çocukların yüzde 30-40’ı hasta. Çocuklarda yatak bulmakta dahi zorlanıyoruz. Taburcu ettiğimiz hastaların yerine 3-4 hasta geliyor.”

KIZIM GRİP OLDU, AYAĞA KALKAMADI

ABD’de tanınmış bir nöroloji uzmanı olan ve Alzheimer çalışmalarıyla bilinen Dr. Sevda Sarıkaya sosyal medya paylaşımında, “Gribal enfeksiyon sonrası otonom sinir sistemi tutulumu görülen çocuklarla ilgili bir artış var mı? Kızımda çok ağır seyrediyor. 2 ay önce geçirdiği grip sonrası ayağa kalkınca taşikardi, hipertansiyon atağı, bayılma oldu. Ev içi tekerlekli sandalye... Bu konunun uzmanı da yok denecek kadar az. Geçirmiş olduğu enfeksiyon COVID-19 mu, bilemiyoruz. Çünkü testleri 2-3 hafta sonra yapıldı” dedi.