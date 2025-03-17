×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gribal enfeksiyonla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Erdal Gazioğlu#Grip#Zatürre
Gribal enfeksiyonla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:40

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Haberin Devamı

Orhangazi’ye bağlı Örnekköy mahallesinde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, 1 ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Minik Erdal, Örnekköy’de son yolculuğuna uğurlandı.

Gribal enfeksiyonla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

ZATÜRRE TANISI KONULDU, KURTARILAMADI

Acı olay Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 3 çocuklarından en küçük olanı Erdal Gazioğlu, yaklaşık 1 ay önce gribal enfeksiyon geçirdi. Orhangazi Devlet Hastanesinde yaklaşık 20 gün tedavi gören ve daha önce Bursa Şehir Hastanesine sevkedilen 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, burada zatürre tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Minik Erdal’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdal’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdal Gazioğlu#Grip#Zatürre

BAKMADAN GEÇME!