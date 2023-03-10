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Gribal enfeksiyon sonrası fenalaştı... 7 yaşındaki Mısra'dan acı haber! Reklam filmlerinde rol almıştı

Güncelleme Tarihi:

#Mısra Özkaraman#Gribal Enfeksiyon#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 15:37

İzmit'te, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası kusma şikayetiyle hastaneye giden Mısra Özkaraman (7), hayatını kaybetti. Reklamlarda ve belgeselde rol alan Mısra'nın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşı döktü.

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İzmit'te, Betül-Muhammet Özkaraman çiftinin çocukları, 28 Haziran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mısra Özkaraman, 3 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle evde dinlenmeye başladı. Hastalık sürecinde durumu iyiye giden Mısra, önceki gün bir anda fenalaştı.

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Gribal enfeksiyon sonrası fenalaştı... 7 yaşındaki Mısradan acı haber Reklam filmlerinde rol almıştı

Kusma şikayeti nedeniyle ailesinin özel hastaneye götürdüğü Mısra, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu kötüleşen Mısra Özkaraman, bu sabah hayatını kaybetti.

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Gribal enfeksiyon sonrası fenalaştı... 7 yaşındaki Mısradan acı haber Reklam filmlerinde rol almıştı

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Mısra, Başiskele ilçesindeki Döngel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mısra'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Betül ve babası Muhammet, Mısra'nın tabutuna uzun süre sarılıp ağladı. Cenaze namazının ardından Mısra'nın cenazesi Döngel Mezarlığı'na defnedildi.

Gribal enfeksiyon sonrası fenalaştı... 7 yaşındaki Mısradan acı haber Reklam filmlerinde rol almıştı

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Gribal enfeksiyon sonrası fenalaştı... 7 yaşındaki Mısradan acı haber Reklam filmlerinde rol almıştı

Ailenin tek çocuğu olan Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı öğrenildi.

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#Mısra Özkaraman#Gribal Enfeksiyon#Cenaze

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