Gri pasaportla kaçakçılık! Turizm şirketinden akılalmaz yöntem

CNN TÜRK Ankara Muhabiri Mustafa Berber operasyon hakkında şu detayları paylaştı:



Ankara Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekiplerinin yürüttüğü bir soruşturmadan bahsediyoruz. Belediyeleri kullanarak gri pasaport yani hizmet pasaportu çıkarttıkları kişileri yurtdışına götüren çete üyeleri aslında bir turizm şirketi.

Götürdükleri kişileri Türkiye’ye geri getirmediler. Peki nasıl gerçekleşti bu olay. Turizm şirketinde çalışan bir kişi özellikle küçük ilçe belediyelerine giderek kendilerinin bir projeleri olduğunu söyledi ve yurtdışına kültür ve spor amaçlı bazı vatandaşları yurtdışına götürdükleri ve belediyeye proje sunduklarını ve tüm masrafların da kendileri tarafından karşılandığını söylediler.

Belediyeden tek istekleri encümen kararı ile ‘gri hizmet’ pasaportu çıkartmaktı ki, belediyeden güven kazanmak için yine belediyeden bazı kişileri o turlara götürmek istediklerini dile getirdiler.

Onlarca kişi Türkiye’den yurtdışına götürüldü, dönenler sadece belediye çalışanlarıydı. Koronavirüs nedeniyle vize alamadıkları ya da bazılarının vize alma kriterlerini karşılayamadıkları belirlendi.

Gri pasaportla giderek izlerini kaybettirdikleri sonrasında orada kaçak yollarla çalıştıkları tespit edildi. Ankara’da emniyet ekipleri bunun üzerine harekete geçti. 2’si organizatör 6 kişi tespit edildi.

Ankara merkezli eş zamanlı operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. Bu turizm şirketi farklı belediyelerle de iletişime geçti mi, bugüne kadar kaç kişiyi yurtdışına gönderdi bu merak ediliyor. Gitmeye hazırlanan yüzlerce kişinin olduğu bildirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.