Gri listeye bir çizik daha! DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı

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Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek, olası terörist eylemlerin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalarda, örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü propagandası yapma”, “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma”, “kamu malına zarar verme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından aranan Kerim Kaya'nın son dönemde İstanbul'da olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Kaya'nın, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirmek suretiyle güvenilir evlerde kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.



Bu bilgiler doğrultusunda Kerim Kaya, Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.