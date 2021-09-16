Gri listeye bir çizik daha! DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kocaelispor 3-1 BalıkesirsporKocaelispor 3-1 Balıkesirspor#Kocaelispor
Gri listeye bir çizik daha DHKP/Cli terörist İstanbulda yakalandıGri listeye bir çizik daha! DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı#DHKP/C
Vodafone Freezone ödüllü turnuva sistemi başladıVodafone Freezone ödüllü turnuva sistemi başladı#Vodafone Freezone
Bakan Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısına katıldıBakan Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'na katıldı#Çevre Ve Şehircilik Bakanı
Son dakika haberi: Fitch, Türkiyenin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2ye yükselttiSon dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti#Fitch
İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi#İran
ABden dikkat çeken açıklama: Afganistanda olanlar gözümüzü açmalıAB'den dikkat çeken açıklama: Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı#Afganistan
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERGündem Haberleri

Gri listeye bir çizik daha! DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı

#DHKP/C#Terör#Terör Arananlar Listesi
Gri listeye bir çizik daha DHKP/Cli terörist İstanbulda yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan DHKP/C üyesi Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek, olası terörist eylemlerin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalarda, örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü propagandası yapma”, “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma”, “kamu malına zarar verme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından aranan Kerim Kaya'nın son dönemde İstanbul'da olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Kaya'nın, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirmek suretiyle güvenilir evlerde kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda Kerim Kaya, Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DHKP/C#Terör#Terör Arananlar Listesi