Gri listedeki terörist Sultan Oruç etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, JÖH ve Jandarma Komando birliklerince, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500.000₺'ye kadar ödülle Gri Liste’de aranan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin; 10 Eylül 2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi."
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