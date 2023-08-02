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Gri listedeki terörist etkisiz! Şehitlerin kanı yerde kalmadı

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#Bakan Yerlikaya#Twitter#Terörist
Gri listedeki terörist etkisiz Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan ‘Ardem Ararat’ kod adlı Sultan Oruç’un Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün (salı) Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan ‘Ardem Ararat’ kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi” dedi. Şehitlere rahmet dileyen Bakan Yerlikaya, “Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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#Bakan Yerlikaya#Twitter#Terörist

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