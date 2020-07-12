Jandarma timlerinin dÃ¼n bÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda gri listede 500 bin lira Ã¶dÃ¼lle aranan Hejar kod adlÄ± Halis EroÄŸlu Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilirken, 2 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi havanÄ±n karanlÄ±k olmasÄ±ndan ve bÃ¶lgenin sÄ±k ormanlÄ±k olmasÄ±ndan faydalanarak kaÃ§tÄ±.

Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H) ve Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) timlerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda sÄ±k ormanlÄ±k iÃ§erisinde yapÄ±lan aramada Deniz kod Ender YalÃ§Ä±n ve Sipan kod adlÄ± Adem Ã‡allar saklandÄ±klarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak iÃ§erisinde kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±.

TerÃ¶ristlerden Adem Ã‡allar'Ä±n gri listede arandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. SÄ±ÄŸÄ±nakta yapÄ±lan aramada 1 M-16, 1 KaleÅŸnikofÂ piyade tÃ¼feÄŸi veÂ 4 el bombasÄ± ele geÃ§irildi.Â

Â