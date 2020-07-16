Gri liste 406’ya düştü

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen 15 Temmuz anmasında konuşan Soylu şunları söyledi: “Terör örgütü PKK, telsizle bile konuşamayacak duruma gelmiştir. Son 4 yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 82.5 oranında azalmış, dün Karadeniz’e sızmak isteyen teröristlere haddini bildiren kahramanlarımıza teşekkür ederken Erzurum’da akşam vakti 407 rakamını vermiştim, bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu, rakam 406’ya düştü.”