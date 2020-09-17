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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Gri kategorideki terörist tutuklandı

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Gri kategorideki terörist tutuklandı
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MARDİN'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride aranan PKK'lı A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca temas sağlanan ve teslim olması için ikna edilen PKK'lı A.T., 11 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride bulunan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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