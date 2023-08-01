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Gri kategoride yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör
Gri kategoride yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 16:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak 4 jandarmamızın şehit, 2 jandarmamızın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada Bakanlığımız terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi" dedi.

Şehitlere rahmet dileyen Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör

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