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Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi yakalandı

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#FETÖ#Zekeriye Cerit#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 16:36

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üst düzey mensuplarının yurt dışına firar etme arayışında oldukları bilgileri elde edilmesi üzerine yapılan operasyon sonucu gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriye Cerit yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ilinde terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanması içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca Cerit’in İstanbul ilinde iken terör örgütünün Marmara Bölgesindeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı tespit edildi. Cerit’in yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van’da ise örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı ortaya çıktı.

Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi yakalandı

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Öte yandan, örgütün adalet yapılanmasında faaliyet gösteren ve bu nedenle 2017 yılından beri aranan Y.T. ile bu şahsın firari olarak saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen A.C. isimli şüpheli yakalandı.

Y.T.’nin Anayasa Mahkemesinde idari personel olarak görev yaparken, A.C.’nin ise Adliyede İdari İşler Müdürü olarak görev yaparken ihraç edildikleri kaydedildi.

Yapılan 2 ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerin yanı sıra, 1 adet sahte kimlik ile 3 bin 300 dolar, 180 avro ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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#FETÖ#Zekeriye Cerit#Operasyon

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