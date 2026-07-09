Grev bitti kıyım başladı

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İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlerin çalışma koşulları, ücret artışları ve mesleki haklar talebiyle başlattığı ve 123 gün süren grev 4 Haziran’da sona ermişti. Tez-Koop-İş Sendikası ile okul yönetimi arasında varılan uzlaşmanın ardından taraflar sürecin sonunda öğretmenlerin mali ve özlük haklarını güvence altına alan önemli kazanımlar elde edildiğini açıklamıştı. Ancak görevlerine dönen 14 Türk öğretmenden ikisinin iş akdi 17 Haziran’da feshedildi. Sendikanın yaptığı açıklamaya göre, kurumda 12 yıldır görev yapan ve son 10 yıldır Türk Müdür Başyardımcılığı görevini üstlenen Özgür Doğu da herhangi bir suçu veya mesleki kusuru bulunmadığı halde, grev boyunca Türk öğretmenlerin yanında durduğu gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

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BASKICI MUAMELEYE GÖZ YUMAMAYIZ

Sendika tarafından “Kendi topraklarımızda, yabancı bir okul idaresinin Türk eğitimcilere yönelik bu dışlayıcı ve baskıcı muamelesine sendikamızca göz yumulması kesinlikle mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerinin hazırladığı soruşturma raporunda ise kurum idaresinin haftalık ders programlarını adil ve dengeli düzenlemeyerek Türk öğretmenleri mağdur ettiği, okulun açık olduğu günlerde dersleri keyfi kararlarla erken bitirdiği, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında izinsiz ve kayıt dışı personel çalıştırdığı belirlenmiştir. Rapordaki tespitlerden biri de LGS’ye bile girmeyen bazı öğrencilerin mevzuata ve resmi kabul şartlarına tamamen aykırı şekilde okula kaydedilmiş olmasıdır. Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini, kanunları ve denetim raporlarını hiçe sayarak kayıt dışı personel çalıştıran ve usulsüz öğrenci kaydı yapan bu idare hakkında idari, mali ve cezai işlemleri derhal uygulamaya çağırıyoruz” diyerek açıklama yapıldı.