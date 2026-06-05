Grev 123 gün sonra bitti... İtalyan Lisesi’nde dersler başladı

Haberin Devamı

İSTANBUL Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlerin çalışma koşulları, ücret artışları ve mesleki haklar talebiyle başlattığı ve 123 gün süren grev sona erdi. Tez-Koop-İş Sendikası ile okul yönetimi arasında varılan uzlaşmanın ardından öğretmenler yeniden ders başı yapmaya hazırlanırken, taraflar sürecin sonunda öğretmenlerin mali ve özlük haklarını güvence altına alan önemli kazanımlar elde edildiğini açıkladı.

‘ÖRNEK OLACAK’

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt dün okul önünde yaptığı açıklamada, öğretmenlerin aylar süren mücadele sonunda ‘emsal niteliğinde’ bir anlaşmaya ulaştığını belirterek, “Türk öğretmenleri bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur. Çalışma koşullarımız adil ve mesleki standartlara uygun hale getirilmiş, emeğimizin hak ettiği kurumsal ve profesyonel statü güvence altına alınmıştır” diye konuştu.

Haberin Devamı

Greve katılan öğretmenler adına açıklama yapan Edebiyat Öğretmeni Fırat Aydın, “Uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız. Bu süreç bize bir kez daha gösterdi ki, emek soyut vaatlerle değil, birbirimizi koruyan ve geleceğimizi güvenceye alan hukuki metinlerle değer bulur” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER NELER KAZANDI