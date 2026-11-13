Greta Thunberg: Gezegenimiz Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

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COP31â€™in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Ä°sveÃ§li iklim aktivisti Greta Thunberg, beraberindeki Nepalli Sagar Dhakal, AvustralyalÄ± yerli halk temsilcisi Ricky Day, Filistinli Muhammed Usruf ve Afrika kÃ¶kenli aktivist Celene Simbi ile konferansÄ±n medya merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin dÃ¼nya genelindeki etkilerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Thunberg, iklim krizinin insan yaÅŸamÄ±, doÄŸal ekosistemler ve biyolojik Ã§eÅŸitlilik Ã¼zerindeki tehditlerine dikkati Ã§ekti.

DAHA DA KÃ–TÃœLEÅžECEK

Ä°klim krizinin gelecekte yaÅŸanabilecek bir tehdit deÄŸil, bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda etkileri hissedilen bir gerÃ§ek olduÄŸunu belirten Greta Thunberg, Ã¶zetle ÅŸu mesajlarÄ± verdi: "Hepimiz buradayÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ iklim krizinin zaten burada ve ÅŸu anda olduÄŸunu biliyoruz. Bu artÄ±k bir yaÅŸam ve Ã¶lÃ¼m meselesi. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z felaket eÄŸilimleri katlanarak daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸmeye devam edecek. Ãœstelik bu geliÅŸmeler tahmin edilenden daha kÃ¶tÃ¼ ve daha hÄ±zlÄ± gerÃ§ekleÅŸiyor. Buna gÃ¶re hareket etmeye baÅŸlamalÄ±yÄ±z. KonuÅŸtuÄŸumuz ÅŸu anda, asla geri alamayacaÄŸÄ±mÄ±z paha biÃ§ilemez hayatlarÄ±, ekosistemleri ve tÃ¼rleri kaybediyoruz. Ä°klim krizi aynÄ± zamanda bir adaletsizlik krizidir. Bu krizin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda en az sorumluluÄŸu bulunan insanlar, sonuÃ§larÄ±ndan en aÄŸÄ±r ve en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde etkileniyor. Daha fazla ekolojik yÄ±kÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, temel haklarÄ±mÄ±zÄ±n tehlikeye atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve temel ihtiyaÃ§larÄ±n lÃ¼ks haline geldiÄŸi bir geleceÄŸe doÄŸru ilerliyoruz. Gezegen Ã¶lmÃ¼yor, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor ve kimin tarafÄ±ndan olduÄŸunu biliyoruz. Kimse imdadÄ±mÄ±za yetiÅŸmiyor. Ä°nsan haklarÄ±mÄ±z devletler ve diÄŸer kurumlar tarafÄ±ndan tehdit edildiÄŸinde, bunlarÄ± savunmak hepimizin gÃ¶revi haline gelir. Ancak ne kadar ayrÄ±calÄ±klÄ±ysanÄ±z ayaÄŸa kalkma, sorumluluk Ã¼stlenme ve yalnÄ±zca kendi haklarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸil, herkesin insan haklarÄ±nÄ± savunma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z de o kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r."

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ETTEN DUVAR

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COP31â€™de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda iklim aktivisti Greta Thunberg iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nmasÄ± dikkat Ã§ekti. Adeta etten duvar Ã¶ren BM gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, Thunbergâ€™i aralarÄ±na alarak bÃ¶lgeden uzaklaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.ÂMert GÃ¶khan KOÃ‡ / ANTALYA

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