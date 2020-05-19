Great Ne Demek? Great Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Great kelimesi İngilizce kökenli bir sözcük olması ile beraber Türkçe sözlükte yer almaz. Tabii Türkçe açısından ele alındığı zaman karşılık olarak, ‘harika ya da mükemmel ve büyük’ şeklinde ifade bulduğunu söylemek mümkün.

Great Ne Demek?

İngilizcede cümle içerisinde hem harika hem mükemmel hem de büyük şeklinde kullanılan great kelimesi, aynı zamanda günlük yaşamın sözcükleri arasında yer almaktadır. Yani İngilizce kültüründe çok fazla kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Bu kelimeyi bir cümle örneği ile anlatmak ve örneklendirmek gerekirse;

‘’We have great hopes for you’’ = ‘’Sizin için büyük umutlarımız var.’’

Bu şekilde büyük ile beraber aynı zamanda harika bir mükemmel olarak özellikle ön plana çıkan bir İngilizce kelime olduğunu söylemek mümkün. İngilizcede Amerikan kültür ya da İngiltere kültürü kapsamında oldukça yaygın kullanılmaktadır.