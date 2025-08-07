Graywolf’a ne oldu

Haberin Devamı

İŞİNSANI Halit Yukay (43), 4 Ağustos saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Ekipler Yukay’ın teknesini Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış yarı batık halde buldu. Önceki gün dalış yapan ekipler, Yukay’a ulaşamadı. Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Balıkesir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Başka bir geminin tekneye çarpmış olması da ihtimaller arasında görülüyor.

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan Halit Yukay’ın, markasını anlattığı tanıtım videosunda, mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve 6 yaşından beri çizim yaptığını söylediği anlar yer aldı.

AKŞAMÜSTÜ SİNYALİ KESİLMİŞ

Arama çalışmalarını Balıkesir’de takip eden baba Can Yukay, “O gün saat 17.00’den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir” dedi.