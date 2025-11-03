Graywolf kazasına 9 yıl istendi... Halit Yukay’ın cansız bedenine 30 gün sonra ulaşılabilmişti

Haberin Devamı

Yalova’dan 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan işinsanı Halit Yukay’ın (43) teknesi ertesi gün parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Yukay’ın cansız bedeni, kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül’de TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinden asansör sistemiyle çıkarılmıştı.

SÜRTME İZLERİ OLAYI AÇIĞA ÇIKARDI

Kazadan 1 gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğrafta ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos’ta geminin yükünü götürdüğü İzmit’te çekilen fotoğrafta, geminin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 5 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61) ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip baş kısmına gelerek gemiye baktığı görülmüştü. Yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Halit Yukay’ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler eşleşmişti.

Haberin Devamı

‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alınıp yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tekneye çarparak parçalayan geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu

‘OTOMATİK KAPTANI AÇIP YERİNİ TERK ETTİ’

Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenildi. İfadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen Tokatlıoğlu’nun ‘otomatik kaptan’ sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da kendisiyle telefonda konuşan son kişi olarak, soruşturma kapsamında bilgisine başvuruldu. Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta, İstanbul’da ifade verdi.

Haberin Devamı

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak’ ve ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmeme’ suçlarından toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.