Gratis Çalışma Saatleri 2021 – Gratis saat kaçta kapanıyor/açılıyor? Hafta içi ve hafta sonu Gratis açılış kapanış saatleri

Gratis, Latincede “bedava” anlamına gelmektedir. Türkiye’de de faaliyet gösteren Gratis mağazaları uzun yıllardır bakım ve kozmetik alanında hizmet veren bir mağaza zinciridir. Özellikle kadınlara yönelik kozmetik ürünleri ön plandadır. Gratis mağazalarında kozmetikten cilt bakımına hatta saç bakımından erkek ve kadınlar için kişisel bakıma kadar pek çok ürün seçeneği bulunmaktadır. Sedes Holding bünyesinde açılan Gratis, bugünlerde Türkiye’de toplamda 500 mağazaya sahiptir.

Gratis Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Gratis mağazaları hem sokak mağazalarda hem de alışveriş merkezlerinde faaliyet sürdürmektedir. Genel olarak sokak mağazalarında Gratis çalışma saatleri her gün sabah saat 09:00 ile akşam 21:00'a kadar açıktır. Alışveriş merkezlerinde ise Gratis mağazalarının çalışma saatleri farklıdır. Alışveriş merkezlerindeki Gratis mağazalarının çalışma saatleri genel olarak 10:00 ile 22:00 arasındadır.

Gratis Öğle Arası Saat Kaçta?

Gratis mağazaları öğle arası da hizmet vermektedir.

Gratis Hafta Sonu Da Açık Mı?

Gratis şubeleri, Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonu da açıktır.

Gratis Mağazaları Resmi Bayramlarda Çalışıyor Mu?

Gratis mağazalarında kozmetik ve diğer kişisel bakım ürünleri farklı markaları bir araya getirmiştir. Genellikle alışveriş merkezlerinde görülen Gratis mağazaları, sokak mağazalarda da yerini almaktadır. Gratis mağazaları haftanın her günü 09:00 ile 21:00 saatleri arasında açıktır. Alışveriş merkezlerinde bu saatler 1 saat ileri olacak şekilde mesai uygulanır.



Dini ve resmi bayramlarda ise genellikle alışveriş merkezlerinin yönetimine bağlı olarak saatler değişir. Alışveriş merkezleri dini bayramların ilk günü kapalı, ikinci günü ise 12:00'de mesaiye başlar. Aynı durum sokak mağazalarında da mesai şeklinde geçerli olmaktadır.

Not: Fakat Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram günlerinde de çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Gratis Genel Merkez

Gratis Genel merkezi İstanbul ilinde bulunmaktadır. Diğer şehirlerde Gratis mağazaları ve mağaza olarak şubeler yer alır. Gratis markasına ait tüm öneri ve şikayetlerinizi 0 850 210 6 900 çağrı merkezine iletebilirsiniz. Herhangi bir genel merkezle ilgili işlemler için de 0 212 705 26 00 genel merkez numarasını kullanabilirsiniz.

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