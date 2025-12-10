Grand Kartal Otel davasında gerekçeli karar açıklandı... Kaçak kral dairesi faciayı getirdi

Haberin Devamı

BOLU Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 36’sı çocuk, 78 kişi hayatını kaybetti. Aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 32 sanık hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar arasında Bolu Valiliğine bağlı İl Özel Sekreteri Sırrı Köstereli, yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel de bulunuyordu. Bu sanıklara ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 21’er yıl hapis cezası verildi.

EKLENEN YAPILAR VURGUSU

Mahkeme gerekçeli kararında, yaşanan faciada, İl Özel İdaresi personelinin ihmalleri konusunda ayrıntılı tespitler bulundu. Kararda, otelin ruhsat yeterliliğini koruyup korumadığının Bolu İl Özel İdaresi tarafından denetlenmesinin gerektiğinin altı çizildi. Grand Kartal Otel, ruhsata aykırı olarak 11. ve 12. kata eklenti yapılarak konaklama alanına dönüştürüldü. Otelin üst katı, projede asansör kat olarak belirtilmesine rağmen kral dairesi olarak kullanılmaya başlandı. Bina sonradan yapılan tadilatlar ve ek yapılarla asansör ve merdiven tepe çıkışlarında gaz tahliyesini engelleyecek kapalı oda ve koridorlardan oluşan konaklama alanına dönüştürüldü.

Kararda, sonradan konaklama alanına çevrilen ve ruhsata aykırı olarak yapılan değişikliklerin yangın anında yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselerek tüm koridor ve odaların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden olduğu, yangının büyümesini hızlandırdığı ve can kaybı sayısını arttırdığı ifade edildi.

‘RUHSAT İPTAL EDİLMELİYDİ’

Kararda il özel idaresi tarafından yapılan denetimlerde denetimlerin eksik yapıldığı ifade edilerek, “Usulüne uygun denetimler yapılmış olsaydı yıllar önce ruhsat verilmiş olan söz konusu otelin, itfaiye uygunluk raporu olumsuz olması nedeniyle, önceden verilen ruhsatın iptal edilmesi gerektiği” belirtildi.

Kararda, sanıklara alt sınırdan uzaklaşarak ceza verildiği, sanıkların yargılama sürecindeki pişmanlık gözlemlenmeyen davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemece olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle iyi hal indirimi yapılmadığı belirtildi.