Gündem Haberleri

Grand Kartal Otel 36’sı çocuk 78 kişiye mezar olmuştu... Savcı cezayı fazla buldu

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Grand Kartal Otel#Yangın
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 07:00

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand Kartal Otel yangını davasında dikkat çeken bir istinaf başvurusu yaptı. Savcılık, otel sahibinin eşi, iki kızı, otel müdürü, Bolu İl Özel İdaresi’nde görevli sanıklar hakkında verilen cezayı fazla bularak kararın bozulmasını istedi.

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybederken 137 kişi de yaralandı. Mahkeme, aralarında otelin yönetim kurulu üyeleri olan, otel sahibinin eşi Emine Murtezoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun aralarında bulunduğu 11 sanığa ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden ise aynı suçtan 44 kez 24 yıl hapis cezası verdi.

Grand Kartal Otel 36’sı çocuk 78 kişiye mezar olmuştu... Savcı cezayı fazla buldu

KABUL EDİLİRSE CEZALARI DÜŞECEK

Ancak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Başsavcılık, otel sahibinin eşi ve kızları için verilen cezaları fazla buldu. Başsavcılık, aynı zamanda otelin yönetim kurulu ve yöneticileri olan sanıklar Emine Murtezoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’na ‘olası kast ile kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından verilen mahkûmiyet hükmünün bozulmasını istedi. Savcılık, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın, patronun eşi ve kızlarının daha az ceza verilmesi yoluna açacak olan ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ceza verilmesini istedi. Savcılığın istinaf başvurusunun kabul edilmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet cezalarının bozulup bu sanıklara sadece 22 yıla kadar ceza verilmesi mümkün hale gelecek.

Grand Kartal Otel 36’sı çocuk 78 kişiye mezar olmuştu... Savcı cezayı fazla buldu

Mahkeme, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi sanık Ali Ağaoğlu, şirket çalışanı sanık Aleyna Beşinci, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel’ de ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 21’er yıl hapis cezası vermişti. Savcılık istinaf başvurusunda bu sanıklar yönünden de az ceza talebinde bulundu. Savcılık, bu sanıkların da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl kadar ceza verilmesini istedi.

Grand Kartal Otel 36’sı çocuk 78 kişiye mezar olmuştu... Savcı cezayı fazla buldu

‘ONLARIN BERAATLARI BOZUlsun’

Mahkeme otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında beraat kararı vermişti. Savcılık, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın, patronun eşi ve kızları gibi daha az ceza verilmesi yolunu açacak olan ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ceza verilmesini istedi. İstinaf başvurusunda Yaver yönünde sanığın ihmali sonucunda teknik hataların da mevcut olduğu aşırı ısınan grill plate cihazında bulunan yağların alevlenmesi ile yangının başladığı, bu şekilde sanığın kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kusurlu davrandığı ve sanığın açık bırakılan cihazların yangın çıkarabileceğini öngördüğü anlatıldı. Savcılık Kayacan yönünde ise oteldeki eksikliklerin yangına neden olabilecek, otelde kalanların tahliyesine etki edecek eksiklikler olduğunun görevleri icabıyla öngörülebilir olduğu, görevlerinin gereklerini yerine getirmeyerek kusurlu davrandığını iddia etti.

Grand Kartal Otel 36’sı çocuk 78 kişiye mezar olmuştu... Savcı cezayı fazla buldu

Alev kapanına dönmüş otelde mahsur kalan bazı kişiler, çarşafları birbirine bağlayıp pencereden inerek canlarını kurtarmıştı.

 

