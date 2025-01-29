‘Grand Çakal Halit’in 78 kişiyi yakan kâr hırsı... Oduncuydu patron oldu

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Halit Ergül Bolu merkezine bağlı ‘Susuzkınık’ köyünde doğdu. İki ablasıyla birlikte kendi halinde bir köy çocuğuydu. İlk ve ortaokuldan sonra lise için Bolu’ya gidip gelmeye başladı. Yaz aylarında da birçok köylü gibi odunculuk işlerinde çalışıyordu. Bu arada 1978 yılında Rizeli Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya’ya ‘Kartal’ adlı ilk otelini yaptı. Otelde civar köylüler de çalışıyordu. Ergül de liseyi bitirince, 1980’lerin başında 16-17 yaşlarındayken köyünden 15 kilometre uzaktaki bu otelde çalışmaya başladı. Muhasebe bölümündeydi. O dönemi hatırlayanlara göre ‘getir götür’ işleri yapıyordu. Üniversiteye gitmedi.

UYANIK DAMAT

Otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu’nun kızı Emine Murtezaoğlu ile de bu dönemde tanıştı. Tanışıklıkları bir süre sonra duygusal ilişkiye döndü. Ardından da Emine Murtezaoğlu’nu istemeye gittiler. Baba Mazhar Murtezaoğlu başlarda bu duruma karşıydı. Zamanla yumuşadı ve evliliğe rıza gösterdi. 1987 yılında evlendiler. Halit Ergül, çalışan olarak girdiği otelin damadı olmuştu. Kayınbiraderi Harun Murtezaoğlu İngiltere’de eğitim almış, piyano ve kitap meraklısıydı. Ticari hırsları yoktu. Halit Ergül ise açıkgöz, girişken biriydi. Baskın karakterli kayınpederinin gözüne girmesi uzun sürmedi. Bir zaman sonra kayınpederinin ‘sağ kolu’ oldu. Hep yanında ve yakınındaydı. Bu arada babası ölünce köydeki evlerini de sattı.

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İKİNCİ OTELİ AÇARLAR

Kartal Otel’de işler iyi gidiyordu. Mazhar Murtezaoğlu bu otelin hemen yakınına ondan birkaç kat daha büyük ikinci otelini yaptı. Adını da ‘Grand Kartal’ koydu. Bu otel de çok ilgi gördü. Müdavimleri her sezon oradaydı. 2004 yılına gelindiğinde baba-patron Mazhar Murtezaoğlu iki otelini iki çocuğuna devretti. Grand Kartal’ı kızı Emine’ye, ilk oteli Kartal’ı ise oğlu Harun’a bıraktı. Artık iki ayrı şirket, iki ayrı otel vardı. Halit Ergül yıllar önce muhasebesinde başladığı otelin patronu olmuştu. Bu bölünmeden sonra kayınbiraderi Harun ile araları açıldı. Bir daha da düzelmedi.

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KAYINPEDER ALZHEIMER OLUNCA...

2007’de Mazhar Murtezaoğlu’nun parkinson ve Alzheimer nedeniyle bütün işlerden elini çekmesiyle Halit Ergül’ün önü daha da açıldı. Ergül ile kayınbiraderi arasındaki çekişme ve gerginlik hep sürdü. Bu yan yana iki otelin ‘Grand Kartal’ ile ‘Kartal Otel’in rekabetinden öte bir durumdu. Davalar, şikâyetler devam etti. Bu gerginlik bölgeyle ilgili ortak kararlar alınmasına da engel oluyordu. İddiaya göre Ergül, Kartal Otel’i de almak istiyor ve bunun için baskı yapıyordu. Grand Kartal’da işleri iyi giden Ergül, ‘Gazelle’ adlı yeni bir otel daha yaptı. Buranın başına da damadı Emir Aras’ı geçirdi. Damat Emir Aras da soruşturmada tutuklandı.

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Emine Ergül, Mazhar Murtezaoğlu, Halit Ergül

GİRİŞİMCİ KAYINPEDER

Kartalkaya’yı turizm merkezi yapan Rizeli kayınpeder Mazhar Murtezaoğlu, Bolu’ya 1960’larda Orman Mühendisi olarak geldi. Emekli olduktan sonra Bolu Dağı’nda bir lokanta açarak ilk işletmesini kurdu. Daha sonra ‘Koru’ adlı bir otel açtı. İşleri iyi gidince o dönem boş bir yaylak olan Kartalkaya bölgesine yöneldi. 1978’de Kartal Otel’i, 1998’de de Grand Kartal Otel’i açtı. 2004’te bu iki oteli kızı ve oğluna paylaştırdı. 2019’da 93 yaşında hayatını kaybetti.

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Gözaltına alınanlardan Filiz A. adliyeye sevk edildi.

AİLELERİ ARAYIP DALGA GEÇEN 2 VİCDANSIZ TUTUKLANDI

FACİADA hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak dalga geçip küfreden ve çektikleri bu videoları sosyal medyada paylaşanlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada 2 kişi tutuklandı. İddiaya göre Telegram üzerinden iletişime geçen bazı vicdansızlar, yangında yakınlarını kaybedenlerin kişisel bilgilerine ve telefon numaralarına ulaştı. Daha sonra Skype üzerinden ölenlerin yakınlarını arayarak alay edip hakaretlerde bulundu, kayda aldıkları bu konuşmaları da sosyal medyada paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımları yapanlar hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2‘si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın asıl faili olduğu belirtilen yaşı küçük 4 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. (Elif ALTIN)

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ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler, dün Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması isteğiyle önergeler verdi. TBMM Genel Kurulu’nda tüm önergeler birlikte ele alınarak görüşüldü. Önergelerin üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, yapılan oylama ile Grand Kartal Otel yangın faciasını tüm boyutları ile ele almak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. (ANKARA)

GENEL MÜDÜRÜN İFADESİ: İKAZ BUTONUNA BASAMADIM

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün tutuklu damadı Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı. Aynı zamanda otelin genel müdürü olan ancak “Bilgisayarlara, rezervasyonlara bakıyordum” diyen Aras, özetle şunları söyledi: “En son, Turizm Bakanlığı’nın yaptığı denetimde ben de bulunuyordum. Bakanlıktan gelen yetkililer oteli her yönüyle denetlediler. Genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. Ancak 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak aynı zamanda güvenlikten de sorumluyum, ayrıca damat olduğum için de oradaydım. Olanlara çok üzgünüm. Yangın sırasında ben otelde, 7. kattaydım. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim.” (DHA)

SKANDAL TALİMAT: ‘YANGINI KİMSEYE HABER VERMEYİN

Grand Kartal Otel çalışanı Tuni Burhan, facia gecesinde verilen skandal talimatı CNN Türk’te anlattı: “Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta alev alan kızgın yağdan çıkıyor yangın. Baca temizlenmediği, donmuş yağlar olduğu ve kızgın yağı suyla söndürmeye çalıştıkları için alevler her yeri sarıyor.

‘KENDİMİZ SÖNDÜRÜRÜZ’

Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür ‘Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder, kimseye haber vermezdi. Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı oluyor, borular patlıyordu. Personel ‘İnşallah bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz’ diye şakalaşıyordu kendi aralarında.”