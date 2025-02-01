Grand çakal 3. oteli yapıyormuş

Haberin Devamı

Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel’i de faciadan sonra kapatıldı. Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, Halit Ergül’ün Karacasu beldesinde 3’üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. Ergül’ün Gölcük Tabiat Parkı’nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

HALİT ERGÜL’E PANKARTLI TEPKİ

Diğer yandan, Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel’in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından “Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit” yazılı pankart asıldığı görüldü.

Haberin Devamı

‘AĞIR HASARLI’ RAPORU VERİLDİ

- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı. Bakanlık tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın ‘ağır hasarlı’ olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı ve binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişi raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.