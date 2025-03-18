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Gramofonlara ömrünü adadı

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#Gramofon#Plak Çalar#Gramofon Tamircisi
Gramofonlara ömrünü adadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 12:32

Babasından öğrendiği gramofon tamirciliğini sürdüren 80 yaşındaki Ekrem Kırıkcı, ikinci evi olarak gördüğü atölyesinde arızalı plak çalarları yeniden çalışır duruma getiriyor.

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Sivas'ta babasının tamirhanesinde 10 yaşında çıraklığa başlayan Kırıkcı, yıllarca gramofonların çalışma sistemi ve onarımının inceliklerini öğrendi.

Ailesiyle 1967'de taşındığı Mersin'de memurluk yapan Kırıkcı, mesleğine duyduğu özlem nedeniyle 5 yıl sonra görevinden ayrılıp Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde atölye açtı.

Evli ve 2 çocuk babası Kırıkcı, ikinci evi olarak gördüğü atölyesinde müşterilerinin arızalı gramofonlarının yeniden ses vermesi için mesai harcıyor.

İlerleyen yaşına ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğinden kopmayan Kırıkcı, farklı müzik aletleri ile elektronik cihazların da onarımını gerçekleştiriyor.

Gramofonlara ömrünü adadı

 

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"GRAMOFONU MÜZİK KÜLTÜRÜ OLARAK GÖRÜYORUM"

Ekrem Kırıkcı, AA muhabirine, gramofonların çocukluk dönemini hatırlattığını söyledi.

Gramofonlara ömrünü adadı

İşine severek devam ettiğini dile getiren Kırıkcı, "Eski dönemlerde gramofon müzik aleti olarak düşünülürdü. Ben günümüzde gramofonu müzik kültürü olarak görüyorum. Taş plaklar kültürümüzün bir parçası." dedi.

Gramofonlara ömrünü adadı

Kırıkcı, bazı plak çalarların tamirinin 3 gün sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerekli alet ve makinelerim var, sıfırdan gramofon yapabilirim. Tamir ettiklerimin arasında 100-150 yıllık gramofonlar var. Gramofon tamirciliği unutulmak üzere olan bir meslek. Zevkle yaptığım için bırakmayı düşünmüyor, ölene kadar sürdürmek istiyorum."

Gramofonlara ömrünü adadı

Gramofon onarımının yanı sıra saz, keman ve mandolin gibi müzik aletleri tasarladığını belirten Kırıkcı, Türkiye'nin her yerinden müşterilerinin olduğunu anlattı.

Gramofonlara ömrünü adadı

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Kırıkcı, atölyesinin bir bölümünü de fotoğraf stüdyosu olarak kullandığını sözlerine ekledi.

Gramofonlara ömrünü adadı

 

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#Gramofon#Plak Çalar#Gramofon Tamircisi

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