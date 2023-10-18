Grammy adayından 100. yıl marşı

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Ayşedeniz Gökçin, piyanoyla 5 yaşındayken tanıştı. 16 yaşında New York Eastman School of Music’ten davet aldı. Oradaki lisans eğitiminin ardından Londra Kraliyet Akademisi’nde yüksek lisans yaptı.En çok ses getiren çalışmalarından biri, Pink Floyd’un şarkılarını klasik müzikte Liszt tarzında yeniden uyarlaması oldu. Pink Floyd’un resmi internet sitesinde yayınlanan bu çalışması müzük otoriteleri tarafından, ‘Gökçin, klasik müziğin kurallarını değiştiriyor’ şeklinde yorumlandı. Nirvana Project albümü ise iTunes ‘En iyi klasik albümler’ listesinde ilk 10’a girdi. Son olarak “Hollywood Bağımsız Müzik” platformundaki klasik müzik dalında verilen ödülün sahibi oldu. 2018’de BBC’nin üç yükselen yıldız arasında gösterdiği Ayşedeniz Gökçin, şimdi ise Kelton isimli bestesiyle Grammy’de enstrümantal kompozisyon dalında aday havuzuna seçildi. Genç piyanist; bestelediği marşı, çıktığı turneyi, oluşturmak istediği internet korosunu Hürriyet’e anlattı:

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100 YIL SONRASINI ANLATTIM

“Yurt dışında iyi okullarda eğitim almış olsam da bütün temel eğitimimi Türkiye’de aldım. Ülkemi uluslararası pek çok sahnede temsil etmiş bir Cumhuriyet kadını olarak 100. yılımızda bir marş bestelemeyi çok istedim. Özellikle akılda kalıcı ve basit melodilere sahip olmasına dikkat ettim. 100’üncü yılı kutlarken ortaya çıkan eserin sözlerinde, bir 100 yıl sonra ne istediğimizin ve hangi noktada olmamız gerektiğinin ön plana çıkması gerektiğini düşündüm. Bu nedenle Atamızın izinde yolumuzu aydınlatacak olan ilim, teknoloji ve demokrasiye vurgu yapmak istedim. Bu turnede kendi bestelerimin yanı sıra “Çökertme”, “Katibim” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi türkü düzenlemelerini de seslendiriyorum.

HERKESİN KATILACAĞI BÜYÜK BİR KORO

Yazdığım marşın herkes tarafından söylendiğini düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. Bunun için bir internet korosu kuracağım. Web siteme bu marşın sözlerini ve notalarını koydum. Koroya katılmak isteyen herkesten marşı söyleyip videoya çekmelerini istiyorum. Bu videolarla muhteşem bir kayıt oluşturacağım. Öğretmenler okulda öğrencileriyle video çekerek bana gönderebilirler.Belki bir gün okullarda zil bile olur ve bu beni çok gururlandırır.”

İŞTE O SÖZLER

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Haydi kutlamaya gel bizle birlikte!

Yüzüncü yılımızda coşku sevinçle,

Her yaştan, kolkola,

Kayalım göklerde yıldızlar gibi!

Aydınlansın yolumuz sanat ve bilimle,

Atamızın izindeyiz demokrasiyle

Bu marşla, barışla,

Kutlayalım Cumhuriyetimizi!

Aydınlansın yolumuz merak ve keşifle,

Yenilik, ilim, spor ve teknolojiyle,

Bu marşla, sevgiyle

Kutlayalım Cumhuriyetimizi!

EN ÖZEL REKOR

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, bir rekora daha imza attı. Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta’nın elinde bulundurduğu 105 metrelik dünya rekorunu geçme hedefiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için “Hatay’a nefes ol” sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, 106 metreye ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu. Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu yayımladığı mesajla tebrik etti. - DHA

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Şahika Ercümen, rekorunu denizde Türk bayrağı açarak kutladı.

BAKANA MEKTUP VAR

28 yıldır devlet memuru olan evli ve iki çocuk babası Kemal Keskin, bundan tam 21 yıl önce PTT’nin geleceğe bir anı bırakmak ve mektup kavramını yaşatmak amacıylabaşlattığı “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına mektup kampanyası” kapsamında, Ulaştırma Bakanlığı makamına bir mektup yazdı. Keskin, 29 Ekim 2002 tarihli mektubunda, “Sayın Ulaştırma Bakanıma; Türkiye Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim” ifadelerine yer verdi. Ardahan Merkez PTT Müdürlüğü’nde çalışan Keskin, izindeyken hiç beklemediği bir telefon aldı. Mektubu alan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Keskin’e sürpriz yapıp görüntülü aradı. Keskin’e mektubunda yer verdiği ifadeleri hatırlatan Uraloğlu “21 yıl önce bugünü düşünerek bir mektup yazmışsın. Çok sağ ol, çok mutlu oldum. Bu mektubu okumak da bize nasip oldu” dedi. Keskin, Bakan ile yaptığı sohbeti Hürriyet’e şu sözlerle aktardı: “PTT’de çalıştığım için o an ilk aklıma gelen Ulaştırma Bakanlığı oldu. Aradan 21 yıl geçmiş. Mektubun içeriğini bile unutmuştum. Bakan Bey görüntülü aradığında çok mutlu oldum.”

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Abdulkadir Uraloğlu