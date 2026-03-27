Gram altında 11 bin TL beklentisi! Bu mümkün mü? Nasıl yatırım yapmalı? Uzman isimden kritik değerlendirmeler...

Haberin Devamı

‘ALTIN VARDI, SADECE BİR GRAM YOKTU’

Arz cephesi tarafında Darphane ve rafinerilerde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, merak edenler için gram altın bulunamama sebebini bir kez daha açıkladı.

“Biliyorsunuz üç günlük bir bayram tatili vardı. Dolayısıyla rafinerilerin o süreçte üretimleri durmuştu. Fakat bayram öncesinde piyasalar oldukça sakindi, böyle bir talep olma ihtimali göz önünde bulundurulmadı. Sadece rafineriler kendi ellerindeki altını sattılar. Aynı şekilde kuyumcular da ellerinde ne kadar gram altın varsa sattılar” diyen Yıldırımtürk devam etti:

“Altın sert düşüş yaşayınca kenarında parası olanlar ya da emekli ikramiyelerini alanlar kuyumculara yöneldi. Talep 24 ayar bir gram altın özelinde çok yoğun oldu. Bu da karşılanamayınca kuyumcu vitrinlerinde "altın yok", "valla yok", "billahi yok" filan gibi yazılar gördük. Ama aslında bir gram altın yoktu, 5 gram, 10 gram, 20 gram altın vardı. Nitekim bu talep iki üç gün sürdü, bugün oldukça sakin ve 1 gram altın da piyasada bulunuyor.”

Haberin Devamı

KUYUMCU AL-SAT YAPARSA KAZANIR, ALTIN STOKLAMAZ

Kuyumcularda bir gram altının bulunamaması, bazı iddialara da yol açtı. Vatandaş, esnafın altın düştüğü için elindekini satmak istemediğini, yükselmesini beklediğini düşündü.

Bu iddialara da açıklık getiren Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Kuyumcu fiyat düştü diye satmak istemiyor gibi bir şey söz konusu olmaz. Çünkü kuyumcu altını satar veya alırsa kârlı olabilir; yoksa sermayeden yemeye başlar. Fiyat düşer de yükselir de biz onu harmanlarız. Sene sonunda bu çalışmalarımızdan ne kadar kâr veya zarar ettiysek bu ortaya çıkar” dedi ve ekledi:

“‘Bugün altın düştü satmayayım, yükselince satarım” düşüncesi ancak yatırımcıya ait olabilir, kuyumcu bunu yapamaz. Kuyumcunun en çok beklediği şudur: Altın alıcısı da gelmeli, satıcısı da gelmeli. Aynı anda hem alıp hem satarsa kuyumcu için en iyi ticaret şekli olur. Ama bu elbette çok zor olan bir şey. Özetle kuyumcuda bir stokçuluk söz konusu olmaz.”

Özellikle altın fiyatındaki bu son geri çekilmede ABD-İsrail-İran savaşının etkisi büyük. Hürmüz Boğazı'nda aksamaların olması petrol fiyatının hızlı yükselmesine neden oldu. Hızlı yükselen petrol fiyatı, petrol ithal eden ülkelerde ve dünyada bir enflasyon algısı oluşturmaya başladı. Enflasyon ise Merkez Bankalarının bir süreden beri sürdürdükleri faiz indirim döngüsünü tam tersine çevirip bir faiz artırım döngüsüne dönüştüreceği beklentisine sebep oldu. Altın da bu durumdan olumsuz etkilendi. Mehmet Ali YıldırımTürk

KUYUMCUDA ALTIN BULAMAYINCA BANKADAN ALMAK KÂR ETTİRİR Mİ?

Haberin Devamı

Yıldırımtürk, fizikî altın alım satımı arasındaki farkın oldukça düşük olduğunu, normalde gramında 40-50 TL fark ile alım satım yapılabildiğini söyledi.

Bankalarda ise fizikî olarak verilmediği halde alım satım farkının oldukça yüksek olduğundan bahseden Yıldırımtürk, “Gramında 150-200 lira gibi farklılıklar olabiliyor. Yine de altın taşımak ya da saklamak istemeyenler için bankadan alım satım yapmak iyi bir alternatif olabiliyor” dedi.

GRAM BULAMAYAN BUNU ALSIN!

“Standart gram altın bulamayan tüketicinin, bilezik ve kolye gibi takılara yönelmesi uzun vadede yatırım kaybına yol açar mı? Gram altın bulunamayan dönemlerde tüketici nasıl hareket etmeli?” diye sorduğumuz Mehmet Ali Yıldırımtürk, vatandaşa kritik bir öneride bulundu.

Haberin Devamı

“Standart altın bulamayan vatandaşlara şunu önerebilirim: Takıdan ziyade bilezik şeklinde alım yapın. Alım-satım farkının takıda en düşük olan seçeneği bileziktir. 22 ayar tel bilezik tercih edebilirsiniz. Bunun alım-satım farkı maksimum %5’tir. Dolayısıyla fiyat yükseldiğinde bu farkı da kapatabilirsiniz” diyen Yıldırımtürk şunları söyledi:

“Onun dışında küpe, kolye, yüzükler genelde 14 ayar oluyor. 14 ayarlarda işçilik ürünün şekline ve üretimdeki zorluğuna göre farklı olabilir. Bu sebeple en iyisi tel bilezik dediğimiz 22 ayar bileziklerdir. Öte yandan bu kadar telaş etmeye gerek yok. Altın fiyatlarının böyle agresif hareket etmesi, düşüyor veya yükseliyor olması, talebin bu kadar aşırı olduğu bir dönemde biraz daha piyasanın sakinleşmesini beklemek daha doğru olur. Özetle aceleci davranmayın.”

Haberin Devamı

ALTIN SENE SONU 11 BİN TL’Yİ GÖREBİLİR

Geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşayan ve şimdilerde düşük seyreden altın piyasasını da yorumlayan Yıldırımtürk, faiz artırım beklentisi olsa da dünyada başta dolar olmak üzere para birimlerine güvenin azalmasının bundan böyle altın fiyatına destek olacağının altını çizdi.

“Bazı gerekçelerle altın fiyatında kısa süreli gerilemeler olsa da her düşüş alım fırsatı ve yeni bir yükselişin habercisi olacaktır” diyen Yıldırımtürk şu detayları verdi:

-- İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kontrollü kur uygulamasıyla döviz fiyatlarını baskılıyor olsa da döviz fiyatlarının enflasyon oranında yükseleceği beklentisi ve bunun altın dış piyasa fiyatına dolar/TL'nin çarpan etkisiyle 24 ayar altının gram fiyatı da yükselişini sürdürecektir.

Haberin Devamı

-- Altın her zaman için güvenli liman olma özelliğini koruyacaktır. Ama tabii ki yatırım yaparken tek bir enstrümana değil, sepet mantığıyla hareket etmek; yani paranın bir kısmını altında, bir kısmını dövizde, bir kısmını borsada veya faizde tutmak risk yönetimi açısından en doğrusudur.

-- Ama 'benim için en güvenlisi, en bildiğim iş altın' diyen vatandaşımız için de altın her zaman portföylerde bulunması gereken bir değerdir.

-- Geçtiğimiz günlerde 8.000 TL'ye kadar yükselen 24 ayar altının gram fiyatının bugün 6.000 TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sene sonu beklentimiz olan 10.000 - 11.000 TL seviyesi hala güncelliğini koruyor. Sene sonuna kadar iniş çıkışlı, dalgalı bir seyir bekliyoruz.