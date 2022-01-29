Grafikere suçüstü! 3 milyon adet ele geçirildi

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Y.A. isimli bir kişinin, sigara ve alkollerde kullanılan TAPDK bandrollerinin sahtesini tasarlayarak, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde bağlantılı olduğu kişilere pazarladığı bilgisini aldı. Y.A.'nın esas mesleğinin grafikerlik olduğu, sahte bandrolleri Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde imal ettiği tespit edildi.

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