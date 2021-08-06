Son Güncelleme:
Grafik Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Grafik Tasarımı taban puanları kaç? İşte Grafik Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Grafik Tasarımı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Grafik Tasarımı taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|424,94892
|76.387
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|371,38492
|176.074
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|369,58464
|180.661
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|368,30299
|184.017
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|331,03441
|308.629
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|328,61009
|319.210
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|323,98055
|340.427
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|319,05080
|364.302
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|315,71033
|381.624
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|313,01381
|396.398
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|310,99680
|407.769
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|310,53401
|410.408
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|309,79238
|414.665
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|306,62812
|433.574
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|304,82525
|444.409
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|303,72215
|451.303
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|302,43686
|459.658
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|300,69661
|470.929
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|299,93821
|476.033
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|299,82287
|476.834
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65
|294,87337
|510.871
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|293,53177
|520.437
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|293,14459
|523.187
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|292,60880
|527.037
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|292,10318
|530.723
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|289,65537
|549.199
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|289,47999
|550.550
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|289,07569
|553.719
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|288,97070
|554.544
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|288,34881
|559.273
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|287,33796
|567.048
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|284,64877
|588.428
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|283,45083
|598.209
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|283,32319
|599.280
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|281,89497
|610.998
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|279,67943
|629.732
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|275,05172
|670.130
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|272,56551
|692.699
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|269,48228
|721.598
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|264,58729
|769.749
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|264,37795
|771.841
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70
|260,48805
|811.899
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65
|259,52865
|822.171
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|258,14070
|837.039
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|256,42592
|855.431
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40
|256,16808
|858.189
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40
|255,77627
|862.497
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|254,61929
|875.298
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55
|252,32544
|901.162
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|248,47644
|945.243
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65
|246,94570
|962.933
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|246,59219
|967.000
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|246,21624
|971.367
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70
|243,05612
|1.008.811
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|242,86904
|1.010.998
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|241,25597
|1.030.253
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|35
|240,12990
|1.043.616
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65
|240,06342
|1.044.413
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|239,25109
|1.054.255
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) (Ücretli)
|TYT
|55
|237,57423
|1.074.296
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|236,81716
|1.083.525
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|235,71300
|1.097.014
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40
|234,90492
|1.106.808
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|230,98926
|1.155.624
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|230,17452
|1.166.034
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|26
|230,07147
|1.167.357
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|228,47173
|1.187.909
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|228,22998
|1.190.989
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|228,03820
|1.193.530
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|228,02628
|1.193.677
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|224,75238
|1.236.981
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|224,30853
|1.242.914
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|224,28199
|1.243.267
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|224,20464
|1.244.322
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|223,79443
|1.249.635
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|223,48034
|1.253.863
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|223,44256
|1.254.402
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|222,31619
|1.269.417
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|70
|221,26322
|1.283.677
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|45
|220,61425
|1.292.335
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40
|220,56242
|1.293.043
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|220,34109
|1.296.029
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|220,08263
|1.299.591
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|219,64627
|1.305.411
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|219,38210
|1.308.926
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|218,03000
|1.326.954
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|217,85404
|1.329.250
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|217,57539
|1.332.870
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|216,52574
|1.347.024
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|215,37811
|1.362.712
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|80
|213,73579
|1.385.263
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|213,19317
|1.392.485
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|29
|212,93104
|1.396.071
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|212,10292
|1.407.622
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|211,71255
|1.412.949
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|210,09577
|1.435.402
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|17
|208,56348
|1.456.956
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|207,71499
|1.469.028
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|207,28707
|1.475.008
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55
|205,72324
|1.497.366
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|205,13889
|1.505.725
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40
|203,65956
|1.526.712
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|10
|202,65056
|1.541.342
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|200,74863
|1.568.796
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|29
|200,11671
|1.577.779
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|199,65998
|1.584.161
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|197,05168
|1.620.416
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|196,43645
|1.628.551
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|196,27414
|1.630.672
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|195,67231
|1.638.440
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|194,86353
|1.648.726
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|192,10667
|1.680.082
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|35
|191,52047
|1.686.018
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|190,74109
|1.693.510
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|190,18525
|1.698.355
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|187,91760
|1.715.011
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|35
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|26
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|29
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|29
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|10
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|17
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|1
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|8