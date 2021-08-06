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Haber Giriş: 06.08.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Grafik Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Grafik Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Grafik Tasarımı taban puanları kaç? İşte Grafik Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Grafik Tasarımı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Grafik Tasarımı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu)TYT5424,9489276.387
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT3371,38492176.074
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5369,58464180.661
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT5368,30299184.017
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6331,03441308.629
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6328,61009319.210
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)TYT6323,98055340.427
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6319,05080364.302
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4315,71033381.624
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9313,01381396.398
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4310,99680407.769
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6310,53401410.408
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6309,79238414.665
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT5306,62812433.574
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Grafik TasarımıTYT50304,82525444.409
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT12303,72215451.303
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT12302,43686459.658
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5300,69661470.929
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT11299,93821476.033
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT5299,82287476.834
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT65294,87337510.871
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6293,53177520.437
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT5293,14459523.187
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT9292,60880527.037
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT10292,10318530.723
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT11289,65537549.199
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT5289,47999550.550
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT9289,07569553.719
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT8288,97070554.544
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60288,34881559.273
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9287,33796567.048
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT7284,64877588.428
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60283,45083598.209
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6283,32319599.280
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9281,89497610.998
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60279,67943629.732
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60275,05172670.130
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6272,56551692.699
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6269,48228721.598
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT60264,58729769.749
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60264,37795771.841
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT70260,48805811.899
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT65259,52865822.171
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT5258,14070837.039
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50256,42592855.431
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT40256,16808858.189
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT40255,77627862.497
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT6254,61929875.298
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT55252,32544901.162
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50248,47644945.243
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT65246,94570962.933
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68246,59219967.000
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50246,21624971.367
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT70243,056121.008.811
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT60242,869041.010.998
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50241,255971.030.253
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT35240,129901.043.616
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT65240,063421.044.413
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60239,251091.054.255
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) (Ücretli)TYT55237,574231.074.296
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30236,817161.083.525
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50235,713001.097.014
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT40234,904921.106.808
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60230,989261.155.624
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50230,174521.166.034
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT26230,071471.167.357
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT37228,471731.187.909
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60228,229981.190.989
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60228,038201.193.530
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60228,026281.193.677
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60224,752381.236.981
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60224,308531.242.914
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50224,281991.243.267
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60224,204641.244.322
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60223,794431.249.635
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25223,480341.253.863
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60223,442561.254.402
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33222,316191.269.417
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT70221,263221.283.677
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT45220,614251.292.335
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT40220,562421.293.043
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60220,341091.296.029
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50220,082631.299.591
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60219,646271.305.411
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60219,382101.308.926
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60218,030001.326.954
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60217,854041.329.250
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT49217,575391.332.870
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT40216,525741.347.024
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT68215,378111.362.712
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT80213,735791.385.263
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60213,193171.392.485
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT29212,931041.396.071
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59212,102921.407.622
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59211,712551.412.949
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50210,095771.435.402
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)TYT17208,563481.456.956
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51207,714991.469.028
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51207,287071.475.008
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT55205,723241.497.366
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50205,138891.505.725
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT40203,659561.526.712
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)TYT10202,650561.541.342
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT49200,748631.568.796
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT29200,116711.577.779
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)TYT2199,659981.584.161
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT60197,051681.620.416
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50196,436451.628.551
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60196,274141.630.672
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50195,672311.638.440
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT60194,863531.648.726
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT59192,106671.680.082
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT35191,520471.686.018
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT60190,741091.693.510
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50190,185251.698.355
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT60187,917601.715.011
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT35  
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60  
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT30  
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT50  
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50  
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT40  
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)TYT50  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Grafik TasarımıTYT60  
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT31  
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT31  
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT17  
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT26  
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT29  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT37  
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT29  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30  
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25  
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)TYT10  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)TYT17  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)TYT1  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT8 

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