Grafik Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Grafik Tasarımı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Grafik Tasarımı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Burslu) TYT 5 424,94892 76.387 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 371,38492 176.074 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 369,58464 180.661 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 5 368,30299 184.017 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 331,03441 308.629 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 328,61009 319.210 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 6 323,98055 340.427 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 319,05080 364.302 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 315,71033 381.624 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 313,01381 396.398 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 310,99680 407.769 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 310,53401 410.408 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 309,79238 414.665 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 5 306,62812 433.574 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 304,82525 444.409 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 12 303,72215 451.303 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 12 302,43686 459.658 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 300,69661 470.929 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 11 299,93821 476.033 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 5 299,82287 476.834 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 65 294,87337 510.871 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 293,53177 520.437 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 5 293,14459 523.187 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 9 292,60880 527.037 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 10 292,10318 530.723 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 11 289,65537 549.199 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 5 289,47999 550.550 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 9 289,07569 553.719 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 8 288,97070 554.544 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 288,34881 559.273 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 287,33796 567.048 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 7 284,64877 588.428 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 283,45083 598.209 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 283,32319 599.280 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 281,89497 610.998 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 279,67943 629.732 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 275,05172 670.130 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 272,56551 692.699 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 269,48228 721.598 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 264,58729 769.749 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 264,37795 771.841 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 70 260,48805 811.899 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 65 259,52865 822.171 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 5 258,14070 837.039 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 256,42592 855.431 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40 256,16808 858.189 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40 255,77627 862.497 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 6 254,61929 875.298 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 55 252,32544 901.162 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 248,47644 945.243 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 65 246,94570 962.933 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 246,59219 967.000 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 246,21624 971.367 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 70 243,05612 1.008.811 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 242,86904 1.010.998 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 241,25597 1.030.253 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 35 240,12990 1.043.616 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 65 240,06342 1.044.413 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 239,25109 1.054.255 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) (Ücretli) TYT 55 237,57423 1.074.296 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 236,81716 1.083.525 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 235,71300 1.097.014 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40 234,90492 1.106.808 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 230,98926 1.155.624 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 230,17452 1.166.034 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 26 230,07147 1.167.357 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37 228,47173 1.187.909 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 228,22998 1.190.989 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 228,03820 1.193.530 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 228,02628 1.193.677 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 224,75238 1.236.981 TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 224,30853 1.242.914 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 224,28199 1.243.267 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 224,20464 1.244.322 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 223,79443 1.249.635 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 223,48034 1.253.863 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 223,44256 1.254.402 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 222,31619 1.269.417 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 70 221,26322 1.283.677 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 45 220,61425 1.292.335 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40 220,56242 1.293.043 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 220,34109 1.296.029 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 220,08263 1.299.591 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 219,64627 1.305.411 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 219,38210 1.308.926 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 218,03000 1.326.954 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 217,85404 1.329.250 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 49 217,57539 1.332.870 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 40 216,52574 1.347.024 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 68 215,37811 1.362.712 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 80 213,73579 1.385.263 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 213,19317 1.392.485 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 29 212,93104 1.396.071 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 212,10292 1.407.622 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 211,71255 1.412.949 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 210,09577 1.435.402 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 17 208,56348 1.456.956 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 207,71499 1.469.028 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 207,28707 1.475.008 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 55 205,72324 1.497.366 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 205,13889 1.505.725 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40 203,65956 1.526.712 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) TYT 10 202,65056 1.541.342 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 49 200,74863 1.568.796 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 29 200,11671 1.577.779 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 199,65998 1.584.161 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 197,05168 1.620.416 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 196,43645 1.628.551 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 196,27414 1.630.672 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 195,67231 1.638.440 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 194,86353 1.648.726 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 192,10667 1.680.082 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 35 191,52047 1.686.018 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 190,74109 1.693.510 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 190,18525 1.698.355 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 187,91760 1.715.011 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 35 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 30 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 50 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 40 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 26 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 29 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 29 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) TYT 10 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 17 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 8

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