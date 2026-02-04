×
HABERLERGündem Haberleri

GPS’le izleniyorlar... Orkide alarmı

Güncelleme Tarihi:

#GPS İzleme#Antalya Orkideleri#Biyolojik Çeşitlilik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

ANTALYA’da karasal orkidelerin yayılış alanları her yıl GPS koordinatlarıyla izleniyor.

Özellikle koruma altında olmayan bölgelerde, salep hammaddesi elde etmek amacıyla yapılan kaçak sökümler biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, “GPS ile yaptığımız izlemelerde, bazı alanlarda 1 yıl sonra gittiğimizde türleri yerinde bulamıyoruz” dedi ve şu bilgileri verdi: “Her yıl belirlediğimiz türlerin yayılış alanlarında GPS koordinatları alıyoruz. Bir sonraki yıl aynı noktalara tekrar giderek türlerin varlığını kontrol ediyoruz. Bazı lokasyonlarda, özellikle koruma altında olmayan alanlarda, 1 yıl sonra gittiğimizde türlerin tamamen söküldüğünü görüyoruz.

KOPARMANIN CEZASI VAR

Bu türler çok dar yayılış alanlarına sahip. Bir kez söküldüğünde o popülasyonun kendini yenilemesi çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu da nesli ciddi şekilde tehlikeye atıyor. GPS izlemelerinde herhangi bir kaçak söküm tespit ettiğimizde durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar’a bildiriyoruz. Bu bildirimler sonrası ilgili bölgelerde denetimler sıklaştırılıyor. Özellikle nesli tehlike altında olan karasal orkidelerin doğadan sökülmesi cezai yaptırıma tabi. Bunun herkes tarafından bilinmesi ve önem verilmesi gerekiyor.”  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
