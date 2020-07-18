Gözyaşlarıyla uğurlandılar; şehit arkadaşının yanına defnedildi

Şehitler Samet Üstüner ve Mustafa Keskin için Ankara, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, milletvekilleri ve şehitlerin silah arkadaşları törendeydi.

Şehitlerin cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Samet Üstüner Beypazarı’nda, kendisinden 4 yıl önce Şırnak’ta şehit olan ilkokul arkadaşı polis memuru Mahmut Bilgin’in yanında toprağa verildi. Mustafa Keskin ise Evren’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Şehit Polis memuru Burak Derya’nın Mersin’in Anamur ilçesinde Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay İzmir’in Torbalı ilçesinde, Siirt’in Pervari ilçesindeki operasyonda şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul ise Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Anıl Kemal Kurtul