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Gözyaşlarına boğuldu... 'Hediyeni beklerken cenazen geldi'

#Yalova#Çiftlikköy#Antalya
Gözyaşlarına boğuldu... Hediyeni beklerken cenazen geldi

Antalya'nın Konyaltı ilçesinde ağaca çarparak alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Ömer Faruk Nalbant'ın (24) cenazesi memleketi Yalova'da toprağa verildi. Baba Nadir Nalbant, "Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" diyerek gözyaşı döktü. Nalbant'ın kaza öncesi babasını arayıp ilk maaşı ile kendisine hediye aldığını ve kargoya verdiğini söylediği öğrenildi.

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Kaza, önceki gece Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Nalbant'ın kontrolünü kaybettiği 77 ED 077 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Otomobilden çıkamayan Nalbant, yangında yaşamını yitirdi.

Gözyaşlarına boğuldu... Hediyeni beklerken cenazen geldi

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nalbant'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part-time çalıştığı belirtildi. Nalbant'ın ayrıca kaza öncesi babasını arayıp ilk maaşı ile kendisine hediye aldığını ve kargoya verdiğini söylediği öğrenildi.

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Gözyaşlarına boğuldu... Hediyeni beklerken cenazen geldi

'HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ'

Otopsi sonrası Nalbant'ın cenazesi memleketi Yalova'ya gönderildi. Nalbant için Çiftlikköy ilçesi Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşı döken baba Nadir Nalbant, "Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" dedi. Nalbant'ın cenazesi, Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada görgü tanıkları, polisteki ifadelerinde 2 aracın yarışı sırasında kazanın yaşandığını söyledi. 

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#Yalova#Çiftlikköy#Antalya

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