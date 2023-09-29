Gözyaşları ‘Sessiz Ayakkabı’lar için aktı

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Gözyaşlarının sel olduğu etkinlikte hayatını kaybedenleri anmak için yere serilen kırmızı halıya ayakkabı ve karanfil bırakıldı. Silahlı olaylarda yakınlarını kaybeden kişilerin bir araya geldiği etkinlikte gözyaşları sel oldu. İstanbul Beşiktaş’taki etkinlikte, silah kurbanlarını anmak için kırmızı halıya karanfil ve ayakkabı bırakıldı.

40 MİLYON BİREYSEL SİLAH

Etkinlikte konuşan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan bireysel silahlanmanın ürkütücü boyutunu anlattı: “Bir 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma gününde daha birlikteyiz. Bu yıl sizlere ‘Bireysel silahsızlanmada ciddi bir düşüş var’ demek isterdim ama maalesef sizler de hemen her gün yaşanan olaylara tanık oluyorsunuz. Bu yıl, 2023 yılının 25 Eylül’üne kadar Türkiye’de 2 bin 607 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan 2 bin 607 silahlı şiddet olayında 1616 kişi öldü, 2 bin 675 kişi de yaralandı. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Umut Vakfı olarak amacımız bireysel silahlanmaya ve silahlı şiddetteki artışa dikkat çekmek. İlgililerin, yetkililerin önlem almalarını, artan şiddeti masaya yatırıp yasal düzenlemeler yapmalarını sağlamak.”

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OĞLUMUN KATİLİNİ BULUN

- Trabzon’da 15 yaşındaki oğlunu kaybeden ve gözyaşlarını tutamayan Mustafa Atıcı, “Yorgun mermi adı verilerek basitleştirilen ama benim ise katil mermi olarak adlandırdığım katil mermiyle vefat eden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın babasıyım. Biz iki senedir kelimelerle anlatılamayacak acılar yaşıyoruz. İki senedir evladımızın katili tespit edilemedi. Kolluk kuvvetlerimiz çalışıyor. Ben oğlumun katilini istiyorum” diye konuştu.

KIZIMIN KATİLİYLE AYNI HAVAYI SOLUYORUZ

Yorgun mermi nedeniyle Tokat Erbaa’da 17 yaşındaki Büşra Konyar’ı kaybeden Nakşiye Konyar de gözyaşları içinde konuştu: “Ben size bir zorluk daha söyleyeyim. Bulunduğum ilçede Büşra’nın katiliyle aynı havayı soluyoruz. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Olayın hemen arkasından yakalanıp tutuklandı. 8 ay kadar hapis yattı. Mahkemede dalga geçer gibi özür diledi.”