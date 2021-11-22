Gözyaşları sel oldu... Katledilen Azra'nın adı yeni açılan salona verildi

Antalya'da 28 Temmuz günü emlak işi yapan Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülen Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, okuduğu fakültede açılan okuma salonuna verildi. Salonun açılışı için düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren, Mezide-Mustafa Haytaoğlu, Azra'nın yakınları, fakültenin öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın başında törene katılan öğrenciler ayağa kalkıp ellerindeki metinleri okuyarak öldürülen kadınların isimlerini saydı. Azra için hazırlanan sinevizyon gösteriminde gözyaşlarına hakim olamayan Haytaoğlu çifti, birbirlerinin ellerini bırakmadı. Mezide Haytaoğlu uzun süre 'Yavrum' diyerek ağladı. Azra'nın arkadaşları Haytaoğlu'na sarılarak teselli etti. Salonun önüne gelen Haytaoğlu, “Ben buraya bu durumda gelmek istemezdim. Çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim" dedi.
'AZRA BİR İDEALİSTTİ'
Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, katledilen tüm kadınları andı. Rektör Özkan, "Azra şiddete maruz kalmış kadınların sesi olmak için gazeteci olmak istiyordu. Bir idealistti. Uğruna savaştığı kadınlar için şiddet kurbanı oldu. Azra'nın ismini bu salonun önünden her geçtiğimizde yaşanan korkunç olayı değil, onun kadına şiddetle mücadelesi aklımıza gelmeli. Çünkü Azra'nın acı kaybı hepimizde kadına şiddetin önlenmesi konusundaki sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlatıyor" dedi.
Kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını söyleyen Rektör Özkan, "Cinsel, psikolojik, sözel, ekonomik, ihmal gibi birçok şeyde yatıyor. Görmezden gelinen, es geçilen her şiddet eylemi tırmanır. Çözüm temelde eğitimden geçiyor. Şiddetin perde arkasına bakıldığında saldırganın aile geçmişinde bu tür iz ve tahribatları görüyoruz. Bu kısır döngüyü kırmak kadınların ve annelerin elinde aslında. Anneler çocuklarına hak ve eşitliklerin eşit olduğunu öğretmeli" diye konuştu.
'AZRA, BAŞKA BİR EVRENDE, EN GÜZEL HALİNLE'
Azra'nın çevresindeki insanların mutlu olması için elinden geleni yaptığını söyleyen arkadaşı Selenay Aldık, "En son 2021 Şubat ayında Azra ile görüştük. Yeni çıkan bir parçayı dinledik. Azra benim için artık o parça. Azra'nın her zaman savunduğu kadın hakları, kadın cinayetlerine kendisi de kurban gitti. Artık Azra'nın ve bütün kadınların sesi olma sırası bizde. En son beraber söylediğimiz parçadaki sözle sesleniyorum. Azra, başka bir evrende, en güzel halinle" dedi.
Azra'nın kadın hakları için mücadele ederken katledildiğini söyleyen arkadaşı İlkay Yaylagül, “Kadın mücadelesinde yol arkadaşımdı. İnsanlar vardır, hayatınızda ne kadar büyük yer kaplayacağını hissedersiniz. Onunla zaman geçirdikçe hissettiğiniz duygunun ne kadar gerçek olduğunu anlarsınız. Azra, hayatına girdiği her insana yaşadığını hissettirdi. Azra, kadın hakları için mücadele ederken katledildi. Bizler kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan salonda Mustafa Haytaoğlu'nun kızı için yazdığı şiirlerin çerçevelenip asıldığı görüldü. Salonun kapısında bulunan hatıra defterine ise Rektör Özkan ve Mustafa Haytaoğlu hislerini yazdı.