Gözyaşları sel oldu... 8 kişilik ailesiyle can veren Sena’nın son sözleri: Ölüyoruz anne hakkını helal et

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 79 kişiden bazıları dün son yolculuklarına uğurlandı. Gültekin ailesinden 8 kişi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

KORUYUCU AİLEYDİ

Yangında THY Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal, çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve koruyucu ailesi olduğu Uygur Türk’ü kızı Sümeyye ile Bilal’in kardeşleri Rümeysa ve Enes hayatını kaybetti. Zehra Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle eşi ve çocuklarıyla Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın onları uykuda yakaladı, uyandıklarında alevler ve duman tüm oteli sarmıştı.

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KAÇIŞ YOLU KALMADI

Kaçış yolları yoktu, çaresizce kurtarılmayı beklediler. Zehra Sena, hemen annesi Habibe’yi aradı, “Anne otelde yangın çıktı, alevler arasında kaldık. Yardım için haber verin, bizi kurtarın” dedi. Ancak bekledikleri yardım gelmedi, her geçen sürede kurtulma şansları azaldı. Tüm ümitleri tükenince Zehra Sena tekrar annesini aradı, “Anne hakkınızı helal edin, yanarak ölüyoruz” diyerek gözyaşı döktü. O görüşmeden sonra telefonu hiç cevap vermedi. O sırada yanında bulunan eşi Bilal’in de aynı sırada annesini arayarak helallik istediği öğrenildi.

ERDOĞAN CENAZEYEKATILDI: GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

‘AİLE DOSTUMUZDU, YÜREĞİMİZ YANDI’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk olarak eşi Emine Hanım’la birlikte Gültekin ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Bolu’nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dünürü eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi, ardından cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camisi’ne gitti. Cenaze namazından sonra açıklamada bulunan Erdoğan, “Mehmet Bey’le milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz, kardeşliğimiz vardı. Komşuluk hakkını da ifa etmek için buradayız. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşr-u cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Makamları cennet olsun inşallah” dedi.

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HANGİNİZE YANALIM

Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Sarıtaş ailesinden Yılmaz Sarıtaş (51) ile çocukları Nehir (15) ve Doruk’un (13) cenazeleri Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından defnedildi. Ailenin yakınları törende, “Yüreğimiz tutuştu, hanginize yanalım” diye ağıt yaktı.

TÜRKMEN AİLESİ UĞURLANDI

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybeden Sözcü yazarı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva (57), çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata Türkmen’in (22) cenaze namazı, Üsküdar Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılındı. Eski Orduspor Başkanı olan Nedim Türkmen’in tabutunun üzerine Orduspor forması ve atkısı konuldu. Cenaze namazının ardından aile, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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UTANDIRAN TIR

Facianın ardından morg kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR’a konuldu. Cenazelerin, TIR’ın dorsesinde ailelere teşhis ettirildiği öğrenilirken, üzerindeki kızarmış piliç görsellerinin kapatılmaması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Tepkilerin ardından TIR’ın üzerindeki görseller branda ile kapatıldı. TIR’ı Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün olay yerine gönderdiği öğrenildi.

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ANNE-KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Otel yangınında yaşamını yitiren Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan, Bolu Bilal-i Habeşi Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldı.

NÖROLOJİ UZMANI VE AİLESİNE VEDA

Medical Park’ın doktoru nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, eşi öğretmen Habibe Çetiz ile çocukları Esat ve Vedat Çetiz’in cenazeleri Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

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Çetiz ailesinin ikiz oğullarından biri olan Sedat’ın ise DNA eşleşmesi için Adli Tıp’ta bekletildiği, kimlik belirleme çalışmaları sonrasında cenaze işleminin yapılacağı belirtildi.

ÖZEL DE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özel ve Çalışma Bakanı Işıkhan ile birlikte saf tutan babaların acıları cenazeye katılanları duygulandırdı. “Evlatlarım gitti. Torunlarım gitti. Telefonum çalardı, torunlarım arardı, evlatlarım arardı. O telefonu şimdi kim çaldıracak” diyen baba Abdullah Türkay’ın feryatları yürek yaktı. Törene, Çetiz çiftinin yakınları ve çocuklarının okul arkadaşları da katıldı.

DİLARA HASTA BABASINA GÖZ KULAK OLACAKTI

Faciada hayatını kaybedenlerden Dilara Ermanoğlu’nun (24) cenazesi memleketi Mardin’de defnedildi. Babası Hasan Ermanoğlu, “Ben başka bir otelde çalışıyordum, o yanan otelin revirinde hemşirelik yapıyordu. Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti” diye gözyaşı döktü. Acılı baba önceki gün kızının ölüm haberiyle kalp krizi geçirmişti.

EN ACI TEŞHİS

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve kriminal uzmanlar yanan otelin içinde arama-tarama çalışması yaptı. Ekipler, 12 katlı otelin tüm oda, katlar ve bağımsız bölümlerine girerek aramalarda bulundu. Yangında adeta küle dönen odalarda ceset parçaları da arandı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Ölenler veya sağ kurtulanlara ait özel eşyalar için ise ayrı ayrı tutanaklar tutuldu. 79 kişiden 52’si aileleri tarafından teşhis edildi. Yakınlarından haber alamayan ailelerden DNA örnekleri alındı.

LİSELİ ÖMÜR AİLESİNİ YIKTI

Yangında hayatını kaybeden lise öğrencisi Ömür Kotal (18), Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi parti temsilcileri ve Kotal’ın yakınları katıldı. Bir erkek kardeşi bulunan Ömür Kotal’ın babası Vahap Ozan Kotal ile annesi Zeynep Kotal, ayakta durmakta güçlük çekti.

YARDIM İÇİN OTELE GERİ DÖNMÜŞ

Tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın (25) yangının başlarında otelden çıktığı ancak yardım çağrıları üzerine mahsur kalanlara yardım etmek için tekrar içeri girdiği ve bu sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. Gençbay, Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın oğlu.