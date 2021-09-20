Gözyaşları içinde toprağa verildi! Beyzanur'un ölümünde korkunç şüphe

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş On Numara sonuç ekranı millipiyangoonlinedaOn Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da#On Numara
Gözyaşları içinde toprağa verildi Beyzanurun ölümünde korkunç şüpheGözyaşları içinde toprağa verildi! Beyzanur'un ölümünde korkunç şüphe#Beyzanur
Son dakika haberi: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok ettiSon dakika haberi: La Palma'da felaket! Yanardağ 100’den fazla evi yok etti#La Palma Adası
Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSGde Lionel Messinin oyundan çıkma sebebini duyurdu Mauricio Pochettino...Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSG'de Lionel Messi'nin oyundan çıkma sebebini duyurdu! Mauricio Pochettino...#Lionel Messi
İspanyada Alexander Sörloth çılgınlığı Taraftarları mest ettiİspanya'da Alexander Sörloth çılgınlığı! Taraftarları mest etti#Sörloth
Son dakika... THYden iç hatlarda ikram kararıSon dakika... THY'den iç hatlarda ikram kararı#Türk Hava Yolları
ABDde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770e yükseldiABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi#ABD
Son dakika... ABDye seyahat edeceklere aşı zorunluluğuSon dakika... ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu#Korona Aşısı
Prof. Dr. Celal Şengörden tepki çeken olayla ilgili ilk açıklamaProf. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!#Celal Şengör
Düşes Katein kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydiDüşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi#James Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Gözyaşları içinde toprağa verildi! Beyzanur'un ölümünde korkunç şüphe

#Beyzanur#Pamukkale Üniversitesi#Dolandırıcı
Gözyaşları içinde toprağa verildi Beyzanurun ölümünde korkunç şüphe

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir inşaatın 10’uncu katından atlayan tıp fakültesi öğrencisi Beyzanur T. (22), gözyaşları arasında toprağa verildi. Beyzanur T.’nin 3 ay önce internet ortamındaki finansal piyasalardan birine yatırdığı 70 bin lirasının dolandırıldığı, bunun üzerine polise gidip, suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

DHA-Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Beyzanur T., dün, saat 15.30 sıralarında, Kervansaray Mahallesi 3023 Sokak’ta, inşaatı süren 12 katlı bir binanın 10’uncu katına çıktı. Bir süre burada bekleyen genç kız, kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten mıcır bulunan zemine düşen Beyzanur T., kanlar içinde kaldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Beyzanur T.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Beyzanur T.’nin cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, genç kızın kimliğini atladığı inşaatın karşısındaki binanın bahçe duvarı üzerinde buldu. Polis, Beyzanur T.’nin yaşamına neden son verdiğinin  belirlenmesi için soruşturma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Haberin Devamı

Beyzanur T.’nin cenazesi, PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Beyzanur T.’nin cenazesi Asri Mezarlık Camii’ne götürüldü. Öğle vakti kılınan namazının ardından Beyzanur T.’nin cenazesi Kayhan Mezarlığı’nda defnedildi.  

3 AY ÖNCE 70 BİN LİRASI DOLANDIRILMIŞ

Tıp Fakültesi öğrencisi genç kızın geçtiğimiz 14 Haziran’da dolandırıldığı ortaya çıktı. Beyzanur T.’nin internet ortamındaki finansal piyasalardan birine yatırdığı 70 bin lirasının dolandırıldığı, bunun üzerine polise gidip, suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Beyzanur T.’nin bu nedenle bunalıma girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

’DOKTOR OLMAK İSTİYORDU, HEDEFİ BUYDU’

Beyza T.’nin dayısı Tuncay Çoğan, yeğeninin ölümünün tüm aileyi üzüntüye boğduğunu söyledi. Yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu dile getiren Çoğan, "Derslerinde çok başarılıydı. Okulundaki son senesiydi, 4 gün sonra da doğum günü vardı. Biz nasıl oldu anlayamadık. Hepimiz çok üzgünüz. Hala olayın şokundayız. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı ama maalesef kaybettik. Sadece eğitimiyle ilgilenen bir kişiydi. Doktor olmak istiyordu, hedefi buydu. Neden intihar ettiğine dair bir bilgimiz yok. Araştırmalar devam ediyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyzanur#Pamukkale Üniversitesi#Dolandırıcı