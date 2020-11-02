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AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gözyaşın gözyaşımız

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Gözyaşın gözyaşımız
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Türkiye Mağaracılık Federasyonu arama kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, İzmir’deki Doğanlar Apartmanı’nda süren çalışmalar sırasında biri bebek 3 kişinin cansız bedenlerinin çıkarılması sonrasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

İzmir’deki depremde yıkılan Bayraklı’da bulunan 7 katlı 28 daireli Doğanlar Apartmanı’nda, arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarda şu ana dek 5. kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirildi.

Gözyaşın gözyaşımız

Binanın bir bölümünde de ikinci kat seviyesine kadar inildi. Türkiye Mağaracılık Federasyonu arama kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, aynı aileden olduğu belirlenen biri bebek 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması sonrasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarmacıların soğukkanlılıklarını koruması gerektiğini ve bugüne kadar katıldığı arama kurtarma çalışmalarında hep bunu koruduğunu anlattı. Bir bebeğin çıkması karşısında sinir boşalması yaşadığını anlatan Kaymak, “Hepimiz insanız” ifadesini kullandı.

Gözyaşın gözyaşımız

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