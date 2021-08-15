Gözünüzden kaçmış olabilir | Zemin sıcaklığı artıyor... Bu ne anlama geliyor? Biten salgın da kapıda, 117 milyon çocuk risk altında! Yangın bölgelerinde sel olur mu? (9-15 Ağustos 2021)

'Madem öyle, ben de erkeğim' diyen kadınlar: Burneşalar



Kimi saygı görmek istediğinden, kimi zorunluluktan kimi de sadece kendini öyle hissettiği için erkek gibi yaşayan kadınlar onlar, yani burneşalar. Arnavutluk'ta yüzyıllardır devam eden ve zaman içinde bir değişim içine giren bu ilginç geleneğin, antropologların deyimiyle 'yeminli bakirelerin' hikayesi haberimizde...



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Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! İşte haritalarla 2100 yılı senaryoları

Küresel iklim krizinin boyutlarını her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Yakın zamanda yaşadığımız yangınlar ve seller, krizin ilk güçlü emareleri ancak önümüzdeki 80 yıllık dönemde ülkemizin haritasının değişmesine yol açacak değişimler maalesef bizi bekliyor…



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Tehlikeli kısır döngü... Zemin sıcaklığı artıyor! Bu ne anlama geliyor?

Ülkemizde zemin sıcaklığı artıyor. Manavgat'ta yangın sırasında 95 dereceyi bulan zemin, ısındıkça birbirini tetikleyen sorunlara neden oluyor. Detaylar haberimizde…





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Aşı karşıtlığı rutin aşılara da sıçradı! Biten salgın da kapıda, 117 milyon çocuk risk altında!

Dünya çapında 23 milyon çocuk, 2020'de rutin aşılama hizmetleri aracılığıyla hayat kurtaran aşıları kaçırdı. Bu rakam, 2019'dakinden 3,7 milyon fazla. Tüm dünyada sekteye uğrayan aşılama nedeniyle 117 milyondan fazla çocuk risk altında. Ebeveynlerin çocuklarına rutin aşıları yaptırmamasının altında hangi neden yatıyor? Ve en önemlisi olası bir kızamık salgını bizleri mi bekliyor?



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Görülmüş şey değil, dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı! Kendi haline bırakılmış bir afet...

Dünyanın en yeşil yerlerinden biri olan Sibirya aylardır cayır cayır yanıyor. Ülkemizdeki yangınların söndürülmesiyle şimdilik bir nebze olsun rahatladık ama hemen yanı başımızdaki bu yangınlar da sadece Rusya için değil dünyanın geneli için çok büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor.



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Taciz, tecavüz, ırkçılık... Gizlilik sözleşmeleri neyi gizliyor?



Silikon Vadisi'nde şirketlerin inovasyon sırlarını rakiplerinin eline geçmesini önlemek amacıyla yaygınlaştırdığı gizlilik sözleşmeleri, çalışanların karşı karşıya kaldıkları saldırıların bile üzerini örtmeye yarar hale geldi. Özellikle kadın çalışanların anlattıkları detaylar gerçekten tüyler ürpertici.



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Yangın bölgelerinde sel olur mu? Uzmanlar anlattı...

Son birkaç hafta içinde ülkemizin Batı kesimlerinde büyük yangınlar yaşandı. Sadece Muğla’da 66 bin hektar alanın kül olduğu yangınlardan sonra uzmanlar yeni tehlikelere dikkat çekti. Bunlarda biri de sel tehlikesi...



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Türkiye'nin en güzel Mavi Bayraklı plajları... 4 bölge, 9 şehir ve 14 ücretsiz plaj...

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı. Hâlâ deniz, kum ve güneş üçlüsüne kavuşamadıysanız sizin için güzel bir liste hazırladık. Uzmanlarımıza "Türkiye'de denize girilecek en güzel Mavi Bayraklı plajlar hangileri?" diye sorduk. 4 bölgeden 14 ücretsiz plajı önerdiler...

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Binlerce başvuru geliyor ama çok azı seçiliyor... Peki o kararı kim veriyor?



Akıllı telefonlarımızın klavyelerinde yüklü binlerce emoji var. Üstelik bu emoji'lere her yıl yenileri ekleniyor. Peki neyin emoji'ye dönüşüp dönüşmeyeceği nasıl belirleniyor? Daha da önemlisi buna kim karar veriyor?



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