Gözünüzden kaçmış olabilir | Maske zorunluluğunun bitişi, Vuhan laboratuvarının sırları, hayalet ağlar, ceset çiçeği (31 Mayıs-1 Haziran 2021)

MASKE ZORUNLULUĞU EYLÜLDE BİTECEK! PEKİ MASKE TAKMA BİTECEK Mİ? VATANDAŞLARA SORDUK

Covid-19'a karşı aşılamanın yaygınlaşması ve vaka sayılarının azalması, maske zorunluluğunun gevşetilmesi ihtimalini de beraberinde getirdi. Biz de vatandaşlarımıza zorunlu olmayan maske kullanımına dair fikirlerini sorduk. Bakın nasıl cevaplar geldi...

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DENİZLERİMİZİN KABUSLARI BİTMİYOR! ŞİMDİ DE HAYALET AĞLAR...

Çevre ihmallerinin gerçek sonuçlarını Marmara'da deniz salyası olarak görüyoruz. Denizlerimizi mahveden birçok faktör var. Onlardan biri de hayalet ağlar. Detaylar haberimizde…

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8 SORUDA VUHAN LABORATUVARI SIRLARI... İKİ VİRÜSÜ BİRLEŞTİRİP DAHA TEHLİKELİSİNİ YARATMIŞLAR

Koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan yayıldığına dair senaryo günden güne güçlenirken, dikkatler Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmalar üzerinde yoğunlaşıyor. Vuhan'ın büyük sırrı neydi? Merak edilenleri 8 soruda özetledik...

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ONUN ADI CESET ÇİÇEĞİ... KOKLAMAK İÇİN SAATLERCE SIRADA BEKLEDİLER

Bir fidanlık sahibi, terk edilmiş bir benzin istasyonunda dev çiçeğini komşuları ve diğer meraklılar için sergiledi. Bu bitkiyi görmek için binlerce meraklı benzin istasyonuna akın etti. Peki neden?

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İLHAM VERİCİ BİR HİKAYE: SOL BACAĞI TAM 45 KİLO OLAN MODEL MAHOGANY GETER

Amerikalı Mahogany Geter, halk dilinde fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına sahip. Bu hastalık nedeniyle 135 kilo olan genç kadının sol bacağı tam 45 kilo ağırlığında. İşte Mahogany'nin hikayesi...

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