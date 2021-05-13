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HaberlerGündem HaberleriGözünüzden kaçmış olabilir | Varyantlar hakkında merak edilen her şey... Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor? Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine partisinden sert tepki... (12-13 Mayıs 2021)
GeriGündem Gözünüzden kaçmış olabilir | Varyantlar hakkında merak edilen her şey... Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor? Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine partisinden sert tepki... (12-13 Mayıs 2021)
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Gündem
Haber Giriş: 13.05.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Gözünüzden kaçmış olabilir | Varyantlar hakkında merak edilen her şey... Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor? Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine partisinden sert tepki... (12-13 Mayıs 2021)

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Gözünüzden kaçmış olabilir | Varyantlar hakkında merak edilen her şey... Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor? Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine partisinden sert tepki... (12-13 Mayıs 2021)

Hurriyet.com.tr'de sıcak gündemi size ulaştırdığımız gibi 'son dakika' telaşından uzak; dosya ve analizler içeren, ne olduğu kadar neden olduğunu da irdeleyen haberler üretiyoruz. İşte dün ve bugün 'gözden kaçmış' olabilecek haberlerden bazıları...

7 VARYANT 21 SORU

Ortaya çıkan yeni Covid-19 çeşitleri son aylarda neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Pek çok ülkede bu yeni tür koronavirüsler görülüyor, vaka ve vefat sayıları artıyor. Tüm bu yaşananlar tek bir gerçeğin altını çiziyor; SARS-CoV-2, pandemi başladığından beri mutasyona uğruyor.
İngiltere, Brezilya, Güney Afrika, Kaliforniya ve daha fazlası… Covid-19 virüsünün keşfedilen farkı türleri hakkında merak edilen her şey haberimizde.

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7 VARYANT 21 SORU | Covid-19 varyantları arasındaki farklar, haklarında merak edilenler…
7 VARYANT 21 SORU | Covid-19 varyantları arasındaki farklar, haklarında merak edilenler…


Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine en sert tepki kendi partisinden geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in şiddet eylemlerini "meşru müdafaa" olarak nitelendirmesine partisindeki birçok isimden ağır eleştiriler geldi. Özellikle Alexandria Ocasio-Cortez, Marc Pocan ve Jamaal Bowman'ın açıklamaları Biden'a ağır darbe oldu.

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Bidenın İsraili savunan sözlerine en sert tepki kendi partisinden geldi: İnsanlar dua ederken...
Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine en sert tepki kendi partisinden geldi: 'İnsanlar dua ederken...'


Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor?

Geçtiğimiz üç aydır yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüren altın son günlerde adeta fırladı. Altının bu kadar hızlı yükselmesinin nedenleri ne? Uzmanlar hurriyet.com.tr için yanıtladı.

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Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor | 2 SORU 5 UZMAN
Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor? | 2 SORU 5 UZMAN


Yeni salgın: Virüs pozitif, test negatif
PCR testi ne zaman yapılmalı?

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişiler hâlâ oldukça fazla. Ancak bir de enfekte olmasına rağmen testi negatif çıkanlar var ki, bu oran yüzde 30'dan yüzde 70'e yükseldi. Yalancı negatifi yaşayanlardan Rıfat Kara, bize deneyimlerini anlattı, uzmanımız ise söz konusu durumun nedenlerine açıklık getirdi...

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Yeni salgın: Virüs pozitif, test negatif | PCR testi ne zaman yapılmalı
Yeni salgın: Virüs pozitif, test negatif | PCR testi ne zaman yapılmalı?

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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