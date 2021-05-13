Gözünüzden kaçmış olabilir | Varyantlar hakkında merak edilen her şey... Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor? Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine partisinden sert tepki... (12-13 Mayıs 2021)
Hurriyet.com.tr'de sıcak gündemi size ulaştırdığımız gibi 'son dakika' telaşından uzak; dosya ve analizler içeren, ne olduğu kadar neden olduğunu da irdeleyen haberler üretiyoruz. İşte dün ve bugün 'gözden kaçmış' olabilecek haberlerden bazıları...
7 VARYANT 21 SORU
Ortaya çıkan yeni Covid-19 çeşitleri son aylarda neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Pek çok ülkede bu yeni tür koronavirüsler görülüyor, vaka ve vefat sayıları artıyor. Tüm bu yaşananlar tek bir gerçeğin altını çiziyor; SARS-CoV-2, pandemi başladığından beri mutasyona uğruyor.
İngiltere, Brezilya, Güney Afrika, Kaliforniya ve daha fazlası… Covid-19 virüsünün keşfedilen farkı türleri hakkında merak edilen her şey haberimizde.
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Biden'ın İsrail'i savunan sözlerine en sert tepki kendi partisinden geldi
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in şiddet eylemlerini "meşru müdafaa" olarak nitelendirmesine partisindeki birçok isimden ağır eleştiriler geldi. Özellikle Alexandria Ocasio-Cortez, Marc Pocan ve Jamaal Bowman'ın açıklamaları Biden'a ağır darbe oldu.
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Altın neden bu kadar hızlı yükseliyor?
Geçtiğimiz üç aydır yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüren altın son günlerde adeta fırladı. Altının bu kadar hızlı yükselmesinin nedenleri ne? Uzmanlar hurriyet.com.tr için yanıtladı.
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Yeni salgın: Virüs pozitif, test negatif
PCR testi ne zaman yapılmalı?
Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişiler hâlâ oldukça fazla. Ancak bir de enfekte olmasına rağmen testi negatif çıkanlar var ki, bu oran yüzde 30'dan yüzde 70'e yükseldi. Yalancı negatifi yaşayanlardan Rıfat Kara, bize deneyimlerini anlattı, uzmanımız ise söz konusu durumun nedenlerine açıklık getirdi...
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