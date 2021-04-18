Gözünüzden kaçmış olabilir | Arsa fiyatları neden çıldırdı... mRNA mucidinin hikayesi... Coco de Mer krizi...

mRNA: BİR ZAMANLAR KİMSE CİDDİYE ALMIYORDU, BUGÜN DÜNYAYI KURTARIYOR





Yıllarca bilim çevrelerini ikna etmeye çalıştı ama bütün kapılar yüzüne kapandı. Bugün ise Covid-19’un sonunu getirebilecek kişilerden biri olarak Nobel’e layık görülüyor. Dünyanın umudu haline gelen mRNA teknolojisini ve bu teknolojinin ardındaki Katalin Kariko'yu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Dünyanın umudu haline gelen mRNA teknolojisi hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde!

ARTAN BIONTECH AŞILARI İSRAF OLMASIN! DÜNYA NASIL ÇÖZÜMLER BULDU?

Pfizer/BioNTech aşılarında randevusuna gitmeyenler nedeniyle dozların çöpe gitme ihtimali herkesi endişelendirdi. Türkiye'de israfı önlemek için alınmış birçok önlem mevcut. Dünyada da oldukça yaratıcı çözümler geliştiriliyor.

Bakın dünyada aşı teşviki için neler yapılıyor!

DÜNYANIN EN BÜYÜK TOHUMUNDAN 8000 TANE KALDI





Coco de mer, Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşel Adaları’nda yetişen bir palmiye türü. Guinness Rekorlar Kitabı’nda da "dünyanın en büyük ve en ağır tohumu" olarak yerini alan coco de mer’in tohumları yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 20 kilogram ağırlığında. Seyşel Adaları'nın kültürel ve botanik simgesi olan 'coco de mer' ağaçlarının nesli tükenmek üzere. Bilinen en büyük tohumlu bitki olan coco de mer ağaçlarından dünyada sadece 8000 adet kaldı.

Bu ilginç meyve hakkında okuyacaklarınıza çok şaşıracaksınız

KAPI KAPI DOLAŞARAK KORONAVİRÜSÜN İZİNİ SÜRÜYORLAR | BEYAZ TULUMLU KAHRAMANLAR ANLATIYOR

Ne Spiderman ne Ironman ne de Batman… Koronavirüs pandemisinde doğan çocukların muhtemelen ilk süper kahramanları filyasyon ekiplerindeki bu beyaz kostümlü insanlar… Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için canla başla çalışan filyasyon ekipleri, evlerinde izole edilen pozitif hastaları, temaslı kişileri ziyaret edip takiplerini yapıyor, ilaçlarını veriyor, acil durumlarda bu kişilerin hastaneye sevkini sağlıyor. Bizler bir tek maske ile bunalıp rahat nefes alamıyoruz diye şikâyet ederken onlar filyasyon kıyafetlerinin içinde günde yaklaşık 8 saat sokak sokak geziyor. Ancak onların bu zorlu mücadelede karşılaştığı tek zorluk kıyafetleri değil elbette...

Yaşadıkları zorlukları filyasyon ekiplerinden dinledik

İNEKLERİN GAZI GEZEGENE ZARAR VERİYOR! AMA BİR ÇARESİ BULUNDU...

İklim değişikliğinin sebep olduğu felaketlerin ardı arkası kesilmezken, bilim insanları kötü gidişe dur demek için ellerinden geleni yapıyor. Buna ineklere deniz yosunu yedirmek de dahil. "Ne alakası var?" dediğinizi duyar gibiyiz.

Yakın zamanda "How To Avoid A Climate Disaster" (Bir İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır) kitabıyla gündeme gelen Microsoft kurucusu Bill Gates de bu meseleye sık sık dikkat çekenlerden. Gates'in Şubat 2019'da CNN'de katıldığı bir söyleşide kullandığı, "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var" sözleri halen akıllarda.

İneklerin çıkardığı gaz nasıl dünyanın en büyük sorunlarından biri oluyor dersiniz? Duyduklarınıza çok şaşıracaksınız...

MASKE KONUSUNDA KAFALAR KARIŞIK |14 SORU 14 CEVAP





Pandemiyle birlikte maskeler hayatımızın bir parçası haline geldi. Koronavirüse karşı pek çok aşı geliştirilse de uzmanlar aşı olunsa dahi maske mesafe ve temizlik uyarılarını sık sık tekrar ediyor. Mesafe ve hijyen konusunu anladık ama maskeler konusunda kafalarımız hala çok karışık çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Tek maske koronavirüsten korunmada yeterli değil mi? Çift maskenin koruyuculuğu daha mı yüksek? Maskelerin içinde gerçekten zararlı kimyasallar ve kurtçuklar mı var? Cerrahi maske mi, N 95 mi, N 99’mu, bez maske mi? Maskeleri havalandırarak kaç kez kullanabiliriz.? Kafamızın içinde dolaşan binlerce deli soruyu uzmanlarımıza yönelttik.

Maske hakkında tüm sorularınızın cevapları haberimizde

ARSA FİYATLARI ÇILDIRDI! İŞTE ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER...





İnsanlar pandemi sonrası büyük şehirlerden uzakta doğayla iç içe yaşamak istiyor. Durum böyle olunca da yazlık bölgelerdeki arsalarda adeta talep patlaması yaşanıyor. Ancak arsa almak uzmanlık gerektiriyor! Alım sürecinde nelere dikkat etmek lazım, fiyatlarda ne kadarlık bir artış yaşandı?

Arsa alırken dikkat edilmesi gerekenler

GÜMÜŞE YATIRIM YAPANLARI 2021'DE NELER BEKLİYOR? 5 SORU 5 YANIT





İnsanlar için altın, hiçbir zaman modası geçmeyen ve her dönem ilgi gören yatırım aracı. Ama artık altın dışında popüler bir maden daha var; gümüş… Yatırım konusunda tecrübeli olmayanlar önceden daha çok takı olarak satın alıyorlardı. Şimdilerde tıpkı altın gibi değerli bir yatırım aracı olarak görülüyor ve takip ediliyor. Hatta uzun süredir birçok banka müşterilerine gram gümüş alma imkanı bile sunuyor. Şu sıralar gram gümüş 6 liranın üzerinde, ons gümüş ise 24-25 dolar bandında hareket ediyor. Peki 2021’de gümüşün daha da popüler olacağına dair görüşler vardı. Bu durum hala geçerli mi? Uzun vadede gümüşe yatırım yapmak riskli mi?

Uzmanlar gümüş yatırımını değerlendiriyor!

PRENS PHİLİP'İN KRALİYET AİLESİ'NE GİRME YOLCULUĞU... KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BAĞLANTISI NEYDİ?

Kraliçe II. Elizabeth’in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip 9 Nisan 2021 tarihinde 99 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatın ardından Prens Philip’in babası ve Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü ile ilgili haberler sosyal medyada yer aldı. Bunlardan biri de Prens Philip ve babasının hayatının bir noktasında Mustafa Kemal Atatürk'ün etkisi olmasıydı.

Philip’in babası Prens Andrew, Sakarya Meydan Muharebesi’nde Ankara Hükümeti'ne karşı yaşanan bozgunun sorumlularından biri olarak gösteriliyor. Atatürk’e karşı aldığı mağlubiyet sonrası çocuğu ile ülkesi Yunanistan’ı terk etmek zorunda kalan Andrew ve ailesi için gelecek işte tam da bu noktada şekillenmeye başlıyor.

Prens Philip’in Kraliyet yolculuğunun ardında yatan tarihsel gerçekler…



COVİD-19 AŞILARININ ÖNÜNDEKİ ENGEL FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI MI? | 9 SORU 9 YANIT





Covid-19 aşıları söz konusu olduğunda, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasında gittikçe açılmakta olan bir makas var. Bunun sebebi olarak görülen fikri mülkiyet haklarıyla ilgili sosyal medyada hararetli bir tartışma mevcut. Söz konusu tartışmayı ve önerileri mercek altına aldık: Aşının formülünün paylaşılması bir çözüm mü?

Covid-19 aşısında fikri mülkiyet tartışmalarını 9 soruda özetledik

12 SORU 12 YANIT | İNGİLTERE VARYANTI HAKKINDA MERAK EDİLEN HER ŞEY...





İngiltere varyantı, geçen yılın sonlarında ilk olarak Birleşik Krallık’ta tanımlandı ve kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Şu an Türkiye'de yeni vakaların yüzde 85'i söz konusu varyant kaynaklı. İngiltere varyantının detaylarını öğrenmek bizim için hastalığın son halini de görmek anlamına geliyor. İngiltere varyantını yeterince tanıyor muyuz?

İşte A'dan Z'ye İngiliz mutasyonu...

BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN KEŞİF! DİŞİ KARINCALAR KRALİÇE OLMAK İÇİN BEYİNLERİNİ FEDA EDİYOR

Karıncalar dünyanın en ilginç ve en büyüleyici canlılarından. Yeryüzünde 12 binden fazla türü olan karıncalar kendi ağırlıklarının 20 katına kadar ağırlık kaldırabiliyor, bazı kraliçe karıncalar milyonlarca yavru dünyaya getirebilecek kadar uzun yaşıyor. Dünya üzerindeki binlerce karınca türünden biri olan Hindistan zıplayan karıncasıyla ilgili yeni bir keşif bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bu minik hayvanların beyinlerini anlamak, insanlar için de önemli sonuçlar getirebilir. Sonuçları bu hafta içinde bilim dergisi Proceedings of the Royal Society B'de yayımlanan bir araştırma, Hindistan zıplayan karıncası dişilerinin beyinlerini birkaç hafta içinde yüzde 20-25 civarında küçültüp sonra yeniden büyütebildiğini gösterdi.

Karıncalar aleminin ilginç beyin oyunlarının detayları haberimizde…

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