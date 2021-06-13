Gözünüzden kaçmış olabilir | Tüm ülke bu fillere kitlendi! Türkiye’den karavan hikayeleri... Sütte yeni tehlike: Çamaşır suyu…

KARAVANDA YAŞAYANLAR ANLATIYOR: 'İLK BAŞLARDA SOKAKTA YATAR GİBİ HİSSEDİYORDUM'

Kimi evine hırsız girince dairesini satıp karavana yerleşti, kimi kiraya zam gelince... Mobil hayatı tercih edip sürekli karavanda yaşayanlarla konuştuk: "Tek ihtiyacımız olan bir öncekinden daha güzel manzara..."

Onlar evlerini bırakıp karavana yerleştiler, özgürlüğün tadını doyasıya çıkarıyorlar… İşte Türkiye’den karavan hikayeleri…

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TÜM ÜLKE BU FİLLERE KİLİTLENDİ! 15 AYDIR YOLDALAR, MIŞIL MIŞIL UYUYORLAR, FATURA İSE AĞIR...

Çin, seyahate çıkan bir fil grubunu konuşuyor. Çin'in güneyindeki bir doğa koruma alanından kaçan fil sürüsü geçtiğimiz yıl mart ayında ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı. Çinli yetkililer fil sürüsünü izlemek ve yerleşim alanlarından uzak tutmak için olağanüstü çaba sarf ediyor. Yunnan orman itfaiyesinden sekiz kişilik bir ekibin filleri 24 saat boyunca hem yerden hem de havadan drone ile takip ettiğini bildirildi.

15 aydır yolda olan ve 482 km yol yapan fillerin ilginç macerası haberimizde...

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SÜTTE YENİ TEHLİKE: ÇAMAŞIR SUYU…

Süt ve süt ürünlerinde yapılan hilelere çamaşır suyu da eklendi. Bu akılalmaz haber ajanslara düştüğünden beri herkesin kafasında aynı soru var: 'Çamaşır suyu gibi kendi başına son derece tehlikeli bir madde, nasıl süte girebilir?' 'İçiyoruz, bir şey olmuyor' yaklaşımın yanlış olduğunu belirten uzmanlar tek tek anlattı...

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İŞTE TİCARİ ZEKA... SADECE 16 YAŞINDA VE 2020 YILINI 1,7 MİLYON DOLAR GELİRLE KAPATTI!

ABD'de yaşayan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi pandeminin yarattığı ürün krizi sayesinde küçük bir servetin sahibi oldu. Hikayenin ayrıntıları ve bu akılalmaz başarının sırrı haberimizde...

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TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ PLAJLAR DA VAR! İŞTE 4 BÖLGE VE 13 ŞEHİRDEN SEÇTİĞİMİZ 18 HARİKA PLAJ...

Yaz tatili dendi mi akla hemen Bodrum, Çeşme ve Alaçatı gibi popüler tatil beldeleri geliyor. Yalnız buralardaki beach club ve plajların giriş ücretleri pandemiyle birlikte iyice artmış durumda… Türkiye’nin başka yerlerinde de beş kuruş para ödemeden girebileceğiniz, hizmetlerden çok ucuza faydalanabileceğiniz plajlar bulunuyor. Peki en güzelleri hangileri? Uzmanlar hurriyet.com.tr’ye anlattı.

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