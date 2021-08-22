Gözünüzden kaçmış olabilir | Taliban yönetiminde kim kimdir? Depozito İade Sistemi nasıl işleyecek? Karadan ulaşılan ve keşfedilmeyi bekleyen gizli koylar (16-22 Ağustos 2021)

Pet ya da cam şişe, damacana ya da musluk suyu... Güvenli su meselesini uzmanlara sorduk

Daha temiz, daha sağlıklı diye sürekli plastik ya da cam şişelerde satılan sulardan tüketiyorsanız bir daha düşünün. İspanya'da yapılan yeni bir araştırma su tüketimimizle ilgili ezber bozacak bazı gerçekleri ortaya koydu. Biz de bu araştırmanın sonuçlarını ve doğru su tüketimi meselesini uzmanlarla birlikte masaya yatırdık...

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Türkiye'deki yoğunluğu yüzde 90'ı geçti... Delta varyantı hakkında 11 SORU 11 YANIT

Koronavirüsün şu ana kadarki en kuvvetli varyantı olan Delta, hem dünyada hem de ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Belirtilerden, aşı etkinliğine Delta varyantı ile ilgili akıllardaki tüm soruları uzmanlarımız hürriyet.com.tr okurlarına özel yanıtladı.

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Üç kez geldiler, dördüncüde döve döve öldürdüler... 'Ya kapım çalınırsa' korkusu

Taliban kontrolüne geçen Afganistan'dan her gün birbirinden endişe verici haberler geliyor. Afgan kadınlarının karşı karşıya olduğu riskler ve yaşadıkları korku kelimelerle anlatılacak gibi değil. Özellikle son 20 yılda ABD'yle bir şekilde bağı olanlar, izleri silebilmek için ellerinden ne gelirse yapıyor...

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Yılbaşında uygulama başlıyor... Depozito İade Sistemi nasıl işleyecek? | 7 SORU 7 YANIT

Yılbaşından itibaren Türkiye'de kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak ve ambalaj markete iade edildiğinde ücreti geri alınacak. Her yıl 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçmeyi hedefleyen sistemle ilgili tüm merak edilenleri uzmanlara sorduk...

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Doğuma günler kala Covid-19’a yakalandı, acil sezaryene alındı... 'Öleceğimi sandım, tek düşündüğüm bebeğimdi

Bebeğine zarar verir endişesi ile Covid-19 aşısı olmak istemeyen bir anne, doğuma sayılı günler kala koronavirüse yakalandı. Acil sezaryene alınan ve sonrasında da yoğun bakımda yatmak zorunda kalan Kristen Hutton’un hikayesi, hamileler ve Covid-19 aşısı konusunu bir kere daha gündeme getirdi...

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Karadan ulaşılan ve keşfedilmeyi bekleyen gizli koylar… 3 bölge, 4 şehir ve 15 koy

Sahil şeridinde giderken masmavi bir koy gördünüz ve ani bir kararla arabayı kenara çekip denize mi girdiniz? Bu liste tam size göre… Uzmanlarımıza Marmara, Ege ve Akdeniz’de denize girilecek en güzel gizli koyları sorduk. 3 bölge ve 4 şehirden 15 koy önerdiler. Üstelik gezilecek yerlerden, konaklama yapılacak alanlara kadar da tavsiyeler verdiler...

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Adlarını yakında çok daha fazla duyacağız... Taliban yönetiminde kim kimdir?

Afganistan'daki 5 yıllık iktidarı ABD müdahalesiyle 2001 yılında sona eren Taliban, Amerikan askerlerinin ve NATO'nun çekilmesiyle 20 yıl sonra ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Peki Taliban'ın kontrolü kimin elinde? İşte lider kadrolarının en önemli isimleri...

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