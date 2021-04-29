Gözünüzden kaçmış olabilir | Şarkı yarışmacısının tuhaf hikayesi, aşılarda pıhtı tartışmaları, kadınların aşı soruları (29 Nisan 2021)

Televizyonda yayınlanacak bir şarkı yarışmasına katılmak, haftalarca birinci olmak, milyonların sevgilisi haline gelip kendi albümünü yapmak... Yüz binlerce kişinin rüyalarını süsleyen bir hayat gibi görünüyor değil mi? 27 yaşındaki Vladislav İvanov'a sorarsanız hayır. Onun için bu anlattıklarımız tam bir kâbus senaryosu... "O da nesi?" diyorsanız sizi aşağıda çok acayip bir hikaye bekliyor...

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AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması nedeniyle birçok ülkede durdurulmasının ardından, Johnson & Johnson aşısı da ABD'de aynı kaderi paylaştı. Aşılarda yaşanan bu kan pıhtısı sorunu ve durdurma kararları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hangisi daha riskli; aşıları durdurmak mı yoksa uygulamaya devam etmek mi? Bu sorunun cevabını hurriyet.com.tr okurları adına uzmanlara sorduk...

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Covid-19 aşıları tüm dünyada hızla uygulanmaya devam ederken, her gün yeni bir etki, yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Son olarak ABD’de Johnson & Johnson aşısının kan pıhtılaşma sorununa neden olduğu gerekçesiyle durdurulması ve bu sorunun kadınlarda çok daha sık yaşandığının ortaya çıkması üzerine bir uzman görüşüne başvurduk ve kadınların akıllarındaki sorulara yanıt aradık.

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