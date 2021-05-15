Gözünüzden kaçmış olabilir | Pandemi sütyenlerin pabucunu dama mı atacak? Dünyanın gözü önünde evlerinden kovuluyorlar! Tek bir tweet'iyle kripto paralar tepetaklak (14-15 Mayıs 2021)

PANDEMİ SÜTYENLERİN PABUCUNU DAMA MI ATACAK?



Bir yılı aşkın bir süredir pandemi nedeniyle hayatımızda o kadar çok şey değişti ki... Beslenme düzenimizden çalışma koşullarımıza, sosyal ilişkilerimizden tüketim alışkanlıklarımıza kadar pek çok alanda kendimizi müthiş bir değişimin içinde bulduk. Bu dönemde kadınların sütyen kullanımı da hayli değişikliğe uğradı. Artık sokağa çıkarken sütyen takmayı unutan da var, bu giysiyi deli gibi özleyen de...



Kimi gardıroplarının en arka taraflarına attı ve görmek dahi görmek istemiyor kimisi “sütyenlerimden asla vazgeçemem” diyor. Pandemi döneminde kadınların sütyenleri ile imtihanı…

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73 YIL SONRA YİNE AYNI ACI... DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE EVLERİNDEN KOVULUYORLAR

1948 Savaşı'ndan sonra Nekbe Günü'nde İsrailliler tarafından yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin bir kısmı bugün Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşıyor. Bu kez de İsrailli yerleşimciler tarafından evlerinden atılmak istenen bu aileler, ikinci bir 'nekbe' ile karşı karşıya.Dacani ailesi, İsrail tarafından Şeyh Cerrah'taki evlerinden zorla çıkarılacak olan birçok Filistinli aileden yalnızca biri.

Dacani ailesi, 1948 yılında bugün çoğunlukla Yahudilerin yaşadığı Batı Kudüs'ün zengin mahallelerinden Baka'daki evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yıllar boyunca mülteci olarak yaşadılar ve sonunda sabit bir yere, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yerleştiler.

Taşındıktan kısa bir süre sonra Samira'nın babası Fuad Musa Dacani, evlerinin bahçesine 6 fidan dikti ve fidanların her birine çocuklarından birinin ismini verdi. Baba Dacani'ye göre, ailesi de tıpkı bu ağaçlar gibi Şeyh Cerrah'ta kök salacak serpilip büyüyecekti. Ancak ailenin kökleri 1 Ağustos'ta, 65 yıllık yuvalarından sökülme tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü İsrail mahkemesi, Samira Dacani'nin İsrailli yerleşimcilere karşı uzun yıllardır sürdürmekte olduğu hukuk mücadelesinde haksız olduğuna karar verdi.

"Bu evde çok güzel anılarım var. Yıllarca kaçtıktan sonra vardığımız cennet gibiydi" diyen ve bugün 70 yaşında olan Samira Dacani ve ailesinin ilginç hikayesi…

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ELON MUSK'IN TEK BİR TWEET'İYLE KRİPTO PARALAR TEPETAKLAK…DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu ve tepe yöneticisi Elon Musk’tan yine kripto para piyasasını etkileyen yeni bir hamle geldi… Musk, Twitter’da yaptığı son paylaşımda Bitcoin madenciliği ve işlemlerinde fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirterek, Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını açıkladı.Bu sözlerden sonra Bitcoin’de ciddi bir düşüş yaşandı. Peki nasıl oluyor da bir kişi kripto para pazarını bu denli sarsabiliyor? Daha da önemlisi yaşanan bu gelişme kripto paraya olan güveni nasıl etkileyecek? Uzmanlar hurriyet.com.tr’ye anlattı…

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KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Mİ COVİD-19 MU? VAKALAR NEDEN ARTIYOR?

Ülkemizde ilk defa 2002-2003 yıllarında görülen kırım kongo kanamalı ateşi ile ilgili haberleri her yıl nisan-mayıs aylarında sık sık duyuyoruz. Uzmanlar pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana KKKA vakalarında ekstra bir artış yaşandığını söylüyor. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri de imkanı olan pek çok insanın kırsal alanlara gidiyor ve kendilerini kırlara çimenlere atıyor olmaları. Ayrıca uzmanlar bu hastalığın belirtilerinin Covid-19 belirtileri ile karışabileceği için çok dikkatli olunması gerektiği konusunda herkesi uyarıyor. Peki, keneler en çok hangi bölgelerde görülüyor? Belirtilerini Covid-19'dan nasıl ayırt edeceğiz? Kenelerle mücadelede kullanılan ilaçlama yetersiz mi? Pandemi nedeniyle KKKA vakalarının sayısı daha da artar mı? Tam kapanma sonrası normalleşme sürecine geçildiğinde vaka artışları yaşanır mı?

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