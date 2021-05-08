Gözünüzden kaçmış olabilir | Marketten aldıklarımı yıkamaya devam etmeli miyim? Zenginler nasıl boşanır? (7-8 Mayıs 2021)

'Marketten aldığım paketleri hâlâ yıkıyorum, doğru mu yapıyorum?'

Koronavirüs, tüm dünyayı tehdit etmeye başladığı andan itibaren endişe duyulan ilk şeylerin başında, virüsün cansız yüzeylerde ne kadar süreyle yaşayabildiğiydi. Geçen yıl bu zamanlarda hastalığın havadan çok yüzeylerden bulaştığına dair bir bilgi mevcuttu. Bu da sürekli el sabunlamak, dezenfektan/kolonya bağımlısı haline gelmek ve marketten alınan ürünleri sürekli yıkamakla sonuçlanmıştı. Ancak Covid-19 ile ilgili veriler güncellendikçe virüsün cansız yüzeylerdeki etkisiyle ilgili bilgiler de değişti. Ancak vatandaşların kafası hala karışık, birçok kişi pandeminin başındaki alışkanlıklarını bırakmaya çekiniyor. Biz de temel olarak dört sorudan yola çıkarak akıllardaki şüphelere cevap bulmaya çalıştık...

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Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk... Zengin boşanmaları neden mahkemeye gitmiyor?

Forbes'un milyarderler listesine göre, dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanma kararı aldıklarını açıklaması hafta başında dünya gündemine bomba gibi düştü. Ancak anlaşılan o ki Melinda ve Bill Gates, ayrılık ve mal paylaşım sürecini kararlarını dünyaya duyurmadan çok daha önce başlattı. Geçtiğimiz haftalarda taraflar arasında bazı hisse devirleri yaşandığı yönündeki haberler de bu öngörüyü doğruluyor. Çiftin yaşadığı Washington eyaletinin yasalarına göre, evlilik sırasında edinilen mallar eşit bölüşülebilir. Muhtemelen böyle olmayacak ama yine de Gates'lerin ayrılığının tarihin en pahalı boşanma davası olabileceği söyleniyor. Uzmanlara göre bu ve benzeri boşanmalardan medyaya yansıyan detaylar, buzdağının görünen kısmı. Peki zenginler nasıl boşanıyor?

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'Sadece adaletsizlik değil aptallık...' İsrailliler yüzde 60, Filistinliler yüzde 3...

Dünyanın aşı laboratuvarı" olarak nitelendirilen İsrail, Covid-19 aşılama sürecindeki başarısıyla övgü alıyor. Verilere bakarsak, 6 Mayıs itibarıyla 9 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede toplam 10,5 milyon doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlanan kişi sayısı 5 milyonu geçti. Bu da ülkenin yaklaşık yüzde 56'sının aşılandığı anlamına geliyor. Nüfusun yüzde 10'u da Covid-19'la enfekte olduktan sonra iyileşerek bağışıklık elde etti. Kısacası İsrail an itibarıyla kitle bağışıklığına en yakın ülke gibi görünüyor. Ancak bu parlak tabloda göz ardı edilen çok önemli bir nokta var, o da Filistinlilerin durumu… İsrail'de sosyal hayat normale dönerken, hemen yanı başında hâlâ aşılanmamış milyonlarca Filistinli var.

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Kaç dakikada bulaşır? | Büyük bir oda, 27 kişi, 1'i pozitif

Hepimizin bildiği gibi koronavirüs bulaşını önlemek için sosyal mesafeyi korumak diğer önlemler kadar hayati önem taşıyor. Salgının ilk günlerinde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu mesafeyi 6 feet yani 1,83 metre olarak açıklarken Dünya Sağlık Örgütü ise bu uzaklığın en az 1 metre olduğunu belirtmişti. Ülkemizde de 1,5 metre olarak belirlenen sosyal mesafe kadar maske ve hijyen kurallarına da uyarak virüsten korunmaya çalışıyoruz. Ancak bilim insanları kapalı alanlarda virüsün bulaşmasında diğer etkenlerin sosyal mesafeden çok daha etkili olduğunu belirtiyor. İşte çok önemli detaylar...

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