Gözünüzden kaçmış olabilir | Korkutucu bir gerçek: Sesimiz çalınabilir! Süs balıkları heves kaçınca atılıyor, bakın neye yol açıyor

'Dışarıdaydım, havadaydım...' 3 kilometre yüksekten düştü, babasının bir sözü sayesinde kurtuldu...

50 yıl önce meydana gelen bir uçak kazası, filmlere konu olmuş bir hayatta kalma hikayesi... Bu haber hepimiz için çok önemli hayat dersleri içeriyor...

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Korkutucu bir gerçek: Sesimiz çalınabilir!

İnsan sesini klonlanma teknolojisinde çok ciddi bir ilerleme sağlandı. Yaşanan bu teknolojik ilerleme hem seslendirme sanatçılarının hem de siber haydutların radarına girmiş durumda...

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Süs balığı felaketi! 'Heves kaçınca' atılıyor, bakın neye yol açıyor...

Çin Sazanı, İsrail Sazanı derken göllerdeki istilacı balıklar, canlı çeşitliliğini tehdit etmeye devam ediyor. Tüm bunlara ev ve ofislerde beslendikten sonra 'hevesimiz kaçtı' denilip, göl ve barajlara salınan Japon balıkları da eklenince tehlikenin boyutu büyüyor. Onlarca balık çeşidinin bulunduğu göller birkaç türün yaşayabildiği dev akvaryumlara dönüşüyor... Uzmanların "Dünya genelinde bir buçuk trilyon dolara mâl oluyor" diye özetlediği soruna biraz yakından bakalım

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'İlk doz nişan, ikinci doz düğün...' Herkes yan etkileri konuşuyor, peki uzmanlar ne diyor?

BioNTech aşısı 2'nci dozunda yan etki görülme ihtimali daha yüksek. Türkiye'de aşılama ölçeğinin arttığı bugünlerde söz konusu yan etkiler hemen hemen her Whatsapp grubunun konusu. Mevzu konuşuldukça tereddütler de artabiliyor, hatta ilk dozu olup ikinci randevuya gitmeyenlerin sayısı da yükselmekte. Ancak konuştuğumuz uzmanlar 2'nci doz ile ilgili çok net: 'Yan etkiler kısa sürede kayboluyor ve hiçbir yan etki hastalığın kişilere yaşatacağı klinik tablo ile yarışamaz'

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Binance mağdurları kayıplarının peşinde! 'O gün' neler oldu?

Yılın ilk birkaç ayında çok kazandıran kripto paralar, Mayıs'tan itibaren büyük kayıplara yol açtı. Kripto borsalarında yaşanan donmalar da yatırımcıların kayıplarının katmerlenmesine neden oldu. Bugün dünya genelinde yüzlerce hatta binlerce Binance kullanıcısı 19 Mayıs'ı "kara gün" olarak hatırlıyor ve kaybettiklerini geri almak için uğraşıyor. Peki ya Türkiye'deki Binance mağdurları? Konuyu en uzman isimlerden biriyle masaya yatırdık...

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