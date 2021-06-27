Gözünüzden kaçmış olabilir | Kiralar neden fırladı? Uzay giysileri ile ilgili şoke eden gerçekler! Ege Denizi'nde neden sıklıkla deprem oluyor?

Kiralar neden fırladı? '2 bin lira olan dairenin fiyatı şimdi...'

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kiralık konut bulmak artık oldukça zor olmaya başladı. Mevcut kiralık evlerse adeta cep yakıyor. Örneğin İstanbul’da bazı bölgelerde 2 bin liraya kiralanan evlerin şimdiki fiyatı 5-6 bin liraya çıkmış durumda… İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde de durum pek farklı değil. Peki kiralar son bir yılda neden bu kadar artmış durumda? Fiyatlardaki artış ne kadar daha devam edecek? Uzmanlar hurriyet.com.tr’ye anlattı…

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Cinayet, tecavüz, Bitcoin ve komplo teorileri... Teknoloji zengininin acı sonu! İnanılmaz bir hayat hikayesi...

Bir dönemin en tanınmış teknoloji zenginlerinden biri, İspanya'da bir cezaevi hücresinde hayatına son verdi. Annesiz büyüyen, dayakçı babası 15 yaşındayken intihar eden bu adamın hayatı da skandallar ve garipliklerle doluydu...

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Uzay giysileri ile ilgili şoke eden gerçekler! Kurşunu durduruyor ama...

İnsanlık tarihinin belki de en önemli giysilerinden elde sadece dört adet kaldı. Bu nedenle NASA harıl harıl yeni uzay giysisi geliştirmeye çalışıyor. Bu girişimlerin faturası da oldukça büyük. Peki böyle bir zamanda bu kadar büyük bir masrafa gerçekten ihtiyaç var mı?

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Ege'de peş peşe depremler meydana geliyor... 'Asıl riskli olan nokta...'

Ege Denizi son günlerde beşik gibi sallanıyor. Neredeyse her gün gerçekleşen irili ufaklı depremler, akıllara yeni bir İzmir depremi olur mu? sorusunu getiriyor. Peki Ege Denizi'nde neden sıklıkla deprem oluyor? İzmir başta olmak üzere riskli olan şehirler hangileri? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye anlattı

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Tek bir şirket milyarlarca insan için üretim yapıyor! Onlar sıkıntıda, dünya sıkıntıda...

Ne adını biliyoruz ne ürünlerini görüyoruz ama hepimizin hayatının bir parçası. Üstelik dünyanın en değerli 11'inci şirketi. Fakat böyle hızla büyüyüp güçlenmesi dünyanın geri kalanını zora sokuyor.

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