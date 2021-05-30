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HaberlerGündem HaberleriGözünüzden kaçmış olabilir | Hurdadan araç yapıyorlar! Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı! Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… (30 Mayıs 2021)
GeriGündem Gözünüzden kaçmış olabilir | Hurdadan araç yapıyorlar! Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı! Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… (30 Mayıs 2021)
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Gündem
Haber Giriş: 30.05.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Gözünüzden kaçmış olabilir | Hurdadan araç yapıyorlar! Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı! Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… (30 Mayıs 2021)

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Gözünüzden kaçmış olabilir | Hurdadan araç yapıyorlar! Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı! Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… (30 Mayıs 2021)

Hurriyet.com.tr'de sıcak gündemi size ulaştırdığımız gibi 'son dakika' telaşından uzak; dosya ve analizler içeren, ne olduğu kadar neden olduğunu da irdeleyen haberler üretiyoruz. İşte bugün 'gözden kaçmış' olabilecek haberlerden bazıları...

SİZİN ÇÖPÜNÜZ BİR BAŞKASININ ARABASI OLABİLİR… HURDADAN ARAÇ YAPIYORLAR!

Hurda sayılabilecek, birçok insanın çöp olarak baktığı malzemelerin bir otomobile dönüştüğünü hayal edebiliyor musunuz? Bazı yaratıcı tamirciler tam da bunu yapıyorlar. Tüm dünyada son zamanlarda oldukça popüler olan hurdadan arabaları Türkiye’de de yapan ustalar hiç de az sayıda değil. Bu ustalardan üçü deneyimlerini hurriyet.com.tr'ye anlattı...

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Sizin çöpünüz bir başkasının arabası olabilir… Hurdadan araç yapıyorlar
Sizin çöpünüz bir başkasının arabası olabilir… Hurdadan araç yapıyorlar!

ELON MUSK GELDİ, AĞIZLARININ TADI KAÇTI! KOMŞULARA ÇOK AYIP OLDU...

Gözünüzden kaçmış olabilir | Hurdadan araç yapıyorlar Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… (30 Mayıs 2021)

Havasıyla, doğasıyla, sakinliğiyle "Tam emekli yeri" dedirten küçük bir köye Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in merkezi taşınırsa ne olur? Cevabı Musk'ın komşuları veriyor...

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Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı Komşulara çok ayıp oldu...
Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı! Komşulara çok ayıp oldu...

TÜRKİYE’DE UYGUN FİYATLI 10 TATİL ROTASI… 200 LİRADAN BAŞLIYOR!

Türkiye, hem deniz hem de doğaseverlere oldukça fazla seçenek sunuyor. 5-6 günlük gezi rotaları planlayarak olabildiğince uygun fiyatlara tatil yapmak mümkün. Üstelik pandemiyle birlikte fiyatlar oldukça artmışken... Peki nerelere gitmeli, neler yapmalı? Uzmanlar 'yol gösterdi.'

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Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… 200 liradan başlıyor
Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… 200 liradan başlıyor!

 

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