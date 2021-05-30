Gözünüzden kaçmış olabilir | Hurdadan araç yapıyorlar! Elon Musk geldi, ağızlarının tadı kaçtı! Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… (30 Mayıs 2021)

SİZİN ÇÖPÜNÜZ BİR BAŞKASININ ARABASI OLABİLİR… HURDADAN ARAÇ YAPIYORLAR!

Hurda sayılabilecek, birçok insanın çöp olarak baktığı malzemelerin bir otomobile dönüştüğünü hayal edebiliyor musunuz? Bazı yaratıcı tamirciler tam da bunu yapıyorlar. Tüm dünyada son zamanlarda oldukça popüler olan hurdadan arabaları Türkiye’de de yapan ustalar hiç de az sayıda değil. Bu ustalardan üçü deneyimlerini hurriyet.com.tr'ye anlattı...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYIN...

ELON MUSK GELDİ, AĞIZLARININ TADI KAÇTI! KOMŞULARA ÇOK AYIP OLDU...

Havasıyla, doğasıyla, sakinliğiyle "Tam emekli yeri" dedirten küçük bir köye Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in merkezi taşınırsa ne olur? Cevabı Musk'ın komşuları veriyor...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYIN...

TÜRKİYE’DE UYGUN FİYATLI 10 TATİL ROTASI… 200 LİRADAN BAŞLIYOR!

Türkiye, hem deniz hem de doğaseverlere oldukça fazla seçenek sunuyor. 5-6 günlük gezi rotaları planlayarak olabildiğince uygun fiyatlara tatil yapmak mümkün. Üstelik pandemiyle birlikte fiyatlar oldukça artmışken... Peki nerelere gitmeli, neler yapmalı? Uzmanlar 'yol gösterdi.'

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYIN...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara